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В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании - РИА Новости, 29.11.2024
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13:44 29.11.2024 (обновлено: 13:45 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/zaderzhanie-1986432893.html
В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании
В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании - РИА Новости, 29.11.2024
В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании
Сотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:44
2024-11-29T13:45
происшествия
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По версии следствия, ночью 27 ноября 37-летний житель Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, в момент стоянки поезда на железнодорожной станции Медногорск нанес женщине несколько ударов и, подавив сопротивление, изнасиловал. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). "В Оренбургской области железнодорожник подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины... Мужчина задержан, следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании

СК: в Оренбуржье задержали железнодорожника по подозрению в изнасиловании

© Фото : Центральное МСУТ СКР/TelegramСотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области
Сотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Центральное МСУТ СКР/Telegram
Сотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По версии следствия, ночью 27 ноября 37-летний житель Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, в момент стоянки поезда на железнодорожной станции Медногорск нанес женщине несколько ударов и, подавив сопротивление, изнасиловал. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).
"В Оренбургской области железнодорожник подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины... Мужчина задержан, следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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