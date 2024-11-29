https://ria.ru/20241129/zaderzhanie-1986432893.html

В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании

В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании - РИА Новости, 29.11.2024

В Оренбургской области железнодорожника заподозрили в изнасиловании

Сотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:44

2024-11-29T13:44

2024-11-29T13:45

происшествия

оренбургская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудник железной дороги задержан по подозрению в изнасиловании в вагоне электрички в Оренбургской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По версии следствия, ночью 27 ноября 37-летний житель Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, в момент стоянки поезда на железнодорожной станции Медногорск нанес женщине несколько ударов и, подавив сопротивление, изнасиловал. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). "В Оренбургской области железнодорожник подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины... Мужчина задержан, следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html

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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)