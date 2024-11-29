https://ria.ru/20241129/zaderzhanie-1986406605.html
В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами
В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами - РИА Новости, 29.11.2024
В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами
Нелегальных торговцев анаболиками и БАДами задержали в Москве, один из них уверял, что занимается импортозамещением в сфере спортивного питания, у них изъяты... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:24
2024-11-29T12:24
2024-11-29T12:24
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986405392_155:20:1110:557_1920x0_80_0_0_791dbdc8963ba077a1724e53725f278d.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нелегальных торговцев анаболиками и БАДами задержали в Москве, один из них уверял, что занимается импортозамещением в сфере спортивного питания, у них изъяты 4,5 тысячи упаковок различных препаратов и деньги на сумму 80 миллионов рублей, сообщает МВД РФ. "Мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с московскими полицейскими пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере... В ходе обысков в московском регионе изъято порядка 4,5 тысячи упаковок различных препаратов, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 80 миллионам рублей, транспортные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Задержанный оперативниками 41-летний житель Подмосковья вину не признает, уверяет, что занимается импортозамещением, однако речь идет про запрещенные к свободному обороту вещества, заметила она. "Спортивным питанием", - ответил на видео в ее Telegram-канале задержанный на вопрос, чем занимается. Предварительно установлено, что злоумышленник и его ранее судимый сообщник организовали в столичном регионе производство анаболических стероидов и биологически активных добавок, содержащих ограниченные к свободному обороту вещества, говорится на сайте "МВД медиа". Товар сбывали в различные регионы и страны ближнего зарубежья с помощью почтовых и курьерских отправлений. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20241108/fsb-1982605551.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986405392_162:0:1113:713_1920x0_80_0_0_ac0a2b2b7a3f67039422d7010ff1c069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами
МВД: в Москве задержали нелегальных торговцев анаболиками и БАДами
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Нелегальных торговцев анаболиками и БАДами задержали в Москве, один из них уверял, что занимается импортозамещением в сфере спортивного питания, у них изъяты 4,5 тысячи упаковок различных препаратов и деньги на сумму 80 миллионов рублей, сообщает МВД РФ
.
"Мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с московскими полицейскими пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере... В ходе обысков в московском регионе изъято порядка 4,5 тысячи упаковок различных препаратов, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 80 миллионам рублей, транспортные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Задержанный оперативниками 41-летний житель Подмосковья вину не признает, уверяет, что занимается импортозамещением, однако речь идет про запрещенные к свободному обороту вещества, заметила она.
"Спортивным питанием", - ответил на видео в ее Telegram-канале задержанный на вопрос, чем занимается.
Предварительно установлено, что злоумышленник и его ранее судимый сообщник организовали в столичном регионе производство анаболических стероидов и биологически активных добавок, содержащих ограниченные к свободному обороту вещества, говорится на сайте "МВД медиа". Товар сбывали в различные регионы и страны ближнего зарубежья с помощью почтовых и курьерских отправлений.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.