https://ria.ru/20241129/zaderzhanie-1986406605.html

В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами

В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами - РИА Новости, 29.11.2024

В Москве задержали торговцев анаболиками и БАДами

Нелегальных торговцев анаболиками и БАДами задержали в Москве, один из них уверял, что занимается импортозамещением в сфере спортивного питания, у них изъяты... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:24

2024-11-29T12:24

2024-11-29T12:24

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Нелегальных торговцев анаболиками и БАДами задержали в Москве, один из них уверял, что занимается импортозамещением в сфере спортивного питания, у них изъяты 4,5 тысячи упаковок различных препаратов и деньги на сумму 80 миллионов рублей, сообщает МВД РФ. "Мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с московскими полицейскими пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере... В ходе обысков в московском регионе изъято порядка 4,5 тысячи упаковок различных препаратов, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 80 миллионам рублей, транспортные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Задержанный оперативниками 41-летний житель Подмосковья вину не признает, уверяет, что занимается импортозамещением, однако речь идет про запрещенные к свободному обороту вещества, заметила она. "Спортивным питанием", - ответил на видео в ее Telegram-канале задержанный на вопрос, чем занимается. Предварительно установлено, что злоумышленник и его ранее судимый сообщник организовали в столичном регионе производство анаболических стероидов и биологически активных добавок, содержащих ограниченные к свободному обороту вещества, говорится на сайте "МВД медиа". Товар сбывали в различные регионы и страны ближнего зарубежья с помощью почтовых и курьерских отправлений. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20241108/fsb-1982605551.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)