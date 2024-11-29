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Депутата Госсовета Удмуртии отправили под домашний арест за взятки

Депутата Госсовета Удмуртии отправили под домашний арест за взятки - РИА Новости, 29.11.2024

Депутата Госсовета Удмуртии отправили под домашний арест за взятки

Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест депутата Госсовета Удмуртии, генерального директора АО "Газпром газораспределение Ижевска" и ООО РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:09

2024-11-29T17:09

2024-11-29T17:29

происшествия

ижевск

россия

газпром

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КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест депутата Госсовета Удмуртии, генерального директора АО "Газпром газораспределение Ижевска" и ООО "Газпром Межрегионгаз Ижевск" Алексея Вершинина, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает объединённая пресс-служба судов республики. "Суд избрал Вершинину А.П. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 28 января 2025 года, с установлением ряда запретов", - говорится в сообщении. По информации суда, деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками регионального УФСБ России. В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя о мере пресечения.

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происшествия, ижевск, россия, газпром