Рейтинг@Mail.ru
Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:33 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/vystavka-1986511406.html
Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре
Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре - РИА Новости, 29.11.2024
Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре
В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в пятницу открылась выставка яркого русского и советского авангардиста, лидера Общества... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:33
2024-11-29T17:33
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986512832_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_af9ed0a4d927135a65c47bfa108205c8.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в пятницу открылась выставка яркого русского и советского авангардиста, лидера Общества художников-станковистов (ОСТ) Александра Лабаса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Выставка приурочена к 125-летию мастера. "На этот раз "Новый Иерусалим" собрал музеи из самых разных уголков нашей страны — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Саратова, Вологды и других городов — чтобы представить публике замечательного художника Александра Лабаса, одного из главных мастеров в русской живописи XX века, с уникальной и очень узнаваемой манерой. Сегодня, когда так стремительно развиваются технологии, темы творчества Лабаса отзываются очень живо. Надеюсь, выставка найдет большой отклик у посетителей музея "Новый Иерусалим", в числе которых и жители Подмосковья, и его многочисленные гости", — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. В экспозиции представлено свыше 150 работ, живописных и графических, из собрания 18 ведущих музеев России. На выставке максимально полно представлены разные грани творчества художника через его ключевые работы 1920-1930-х годов. Главной темой работ тех лет для Лабаса становится технический прогресс, развитие городов, социальные преобразования, происходящие в стране, но акцент не на мощи техники, а на том, как современные машины входят в жизнь людей и отражаются в их восприятии окружающей действительности. Мастер задавался вопросом, как изобразить движение, полет, ведь этому не учили в художественных школах. Он создает свою неповторимую технику изображения движения и совмещает в картинах два взгляда: наблюдателя, который смотрит на движущиеся поезда, самолеты, автомобили со стороны, и человека, находящегося внутри перемещающегося объекта. В этом новаторском способе изображения проявляется революционность художественного метода Александра Лабаса. Выставка продлится до 25 мая. В марте будет проведена замена всей графической части экспозиции из музейных собраний в связи с тем, что графика имеет ограниченный допустимый срок экспонирования.
https://ria.ru/20241125/molodezh-1985612877.html
https://ria.ru/20241015/vystavka-1978184630.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986512832_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dc965609f2599cd36a8d421366ab3f35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья
Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре

В Подмосковье открылась выставка авангардиста Александра Лабаса

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВыставка работ Александра Лабаса открылась в историко-художественном музее "Новый Иерусалим"
Выставка работ Александра Лабаса открылась в историко-художественном музее Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в пятницу открылась выставка яркого русского и советского авангардиста, лидера Общества художников-станковистов (ОСТ) Александра Лабаса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка приурочена к 125-летию мастера.
"На этот раз "Новый Иерусалим" собрал музеи из самых разных уголков нашей страны — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Саратова, Вологды и других городов — чтобы представить публике замечательного художника Александра Лабаса, одного из главных мастеров в русской живописи XX века, с уникальной и очень узнаваемой манерой. Сегодня, когда так стремительно развиваются технологии, темы творчества Лабаса отзываются очень живо. Надеюсь, выставка найдет большой отклик у посетителей музея "Новый Иерусалим", в числе которых и жители Подмосковья, и его многочисленные гости", — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
В экспозиции представлено свыше 150 работ, живописных и графических, из собрания 18 ведущих музеев России.
Здание Московского Губернского театра. - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Финал молодежного проекта "Театральный поединок" пройдет в Подмосковье
25 ноября, 16:09
На выставке максимально полно представлены разные грани творчества художника через его ключевые работы 1920-1930-х годов. Главной темой работ тех лет для Лабаса становится технический прогресс, развитие городов, социальные преобразования, происходящие в стране, но акцент не на мощи техники, а на том, как современные машины входят в жизнь людей и отражаются в их восприятии окружающей действительности. Мастер задавался вопросом, как изобразить движение, полет, ведь этому не учили в художественных школах. Он создает свою неповторимую технику изображения движения и совмещает в картинах два взгляда: наблюдателя, который смотрит на движущиеся поезда, самолеты, автомобили со стороны, и человека, находящегося внутри перемещающегося объекта. В этом новаторском способе изображения проявляется революционность художественного метода Александра Лабаса.
Выставка продлится до 25 мая. В марте будет проведена замена всей графической части экспозиции из музейных собраний в связи с тем, что графика имеет ограниченный допустимый срок экспонирования.
Художник во время работы на Жостовской фабрике декоративной росписи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Жостовские живописцы изготовили серию подносов для выставки натюрморта
15 октября, 16:56
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала