https://ria.ru/20241129/vystavka-1986511406.html

Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре

Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре - РИА Новости, 29.11.2024

Выставка работ Александра Лабаса открылась в Истре

В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в пятницу открылась выставка яркого русского и советского авангардиста, лидера Общества... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:33

2024-11-29T17:33

2024-11-29T17:33

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в пятницу открылась выставка яркого русского и советского авангардиста, лидера Общества художников-станковистов (ОСТ) Александра Лабаса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Выставка приурочена к 125-летию мастера. "На этот раз "Новый Иерусалим" собрал музеи из самых разных уголков нашей страны — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Саратова, Вологды и других городов — чтобы представить публике замечательного художника Александра Лабаса, одного из главных мастеров в русской живописи XX века, с уникальной и очень узнаваемой манерой. Сегодня, когда так стремительно развиваются технологии, темы творчества Лабаса отзываются очень живо. Надеюсь, выставка найдет большой отклик у посетителей музея "Новый Иерусалим", в числе которых и жители Подмосковья, и его многочисленные гости", — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. В экспозиции представлено свыше 150 работ, живописных и графических, из собрания 18 ведущих музеев России. На выставке максимально полно представлены разные грани творчества художника через его ключевые работы 1920-1930-х годов. Главной темой работ тех лет для Лабаса становится технический прогресс, развитие городов, социальные преобразования, происходящие в стране, но акцент не на мощи техники, а на том, как современные машины входят в жизнь людей и отражаются в их восприятии окружающей действительности. Мастер задавался вопросом, как изобразить движение, полет, ведь этому не учили в художественных школах. Он создает свою неповторимую технику изображения движения и совмещает в картинах два взгляда: наблюдателя, который смотрит на движущиеся поезда, самолеты, автомобили со стороны, и человека, находящегося внутри перемещающегося объекта. В этом новаторском способе изображения проявляется революционность художественного метода Александра Лабаса. Выставка продлится до 25 мая. В марте будет проведена замена всей графической части экспозиции из музейных собраний в связи с тем, что графика имеет ограниченный допустимый срок экспонирования.

https://ria.ru/20241125/molodezh-1985612877.html

https://ria.ru/20241015/vystavka-1978184630.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)