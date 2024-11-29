https://ria.ru/20241129/vto-1986548769.html

ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии

ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии - РИА Новости, 29.11.2024

ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила успехи венгерской экономической стратегии экономического... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:18

2024-11-29T18:18

2024-11-29T18:18

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восток

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петер сийярто

нгози оконджо-ивеала

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всемирная торговая организация (вто)

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила успехи венгерской экономической стратегии экономического нейтралитета, построенной на отказе от санкций и идеологических подходов в торговле, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы защищаемся от чрезвычайно опасной политики (Евросоюза - ред.), основанной на санкциях, стратегией экономического нейтралитета... Генеральный директор ВТО высоко оценила наш подход, стратегию экономической нейтральности и, самое главное, поздравила нас с результатами, которых нам удалось достичь, несмотря чрезвычайно неблагоприятную экономическую обстановку в Европе", - сказал Сийярто в видеообращении из Женевы, опубликованном в соцсети Facebook*.По его словам, свободное функционирование мировой торговли и мировой экономики в последнее время стало фактически невозможным из-за санкций, в одностороннем порядке введенных отдельными странами, прежде всего, странами Евросоюза, и наносящих "чрезвычайный ущерб, особенно тем странам, которые глубоко интегрированы в цикл мировой торговли и мировую экономику", к которым также относятся страны ЕС. "Евросоюзу пора было бы окончательно отказаться от политики санкций и ограничений. Пришло время честно с этим столкнуться. Пусть будет ясно, какой невероятный ущерб санкции и ограничения нанесли и наносят европейской экономике, в том числе экономике стран-членов", - отметил министр. Сийярто также подчеркнул, что стратегия экономической нейтральности способна защитить Венгрию "от последствий неудачных мер Брюсселя и способна снова вывести венгерскую экономику на путь долгосрочного роста", поскольку Венгрия торгует со странами и компаниями как с Запада, так и с Востока и привлекает оттуда инвестиции. "Важно не смешивать торгово-инвестиционные вопросы с идеологическими или искусственно созданными политическими вопросами... Мы не позволим, чтобы экономическая политика была заложницей искусственных политических или идеологических проблем, потому что это нанесет чрезвычайно серьезный ущерб стране, и мы можем упустить очень серьезные возможности роста, рабочие места окажутся под угрозой", - добавил он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20241122/vengriya-1985220577.html

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Наталья Макарова

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