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ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии - РИА Новости, 29.11.2024
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18:18 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/vto-1986548769.html
ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии
ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии - РИА Новости, 29.11.2024
ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила успехи венгерской экономической стратегии экономического... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:18
2024-11-29T18:18
цены на нефть
венгрия
восток
женева (город)
петер сийярто
нгози оконджо-ивеала
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила успехи венгерской экономической стратегии экономического нейтралитета, построенной на отказе от санкций и идеологических подходов в торговле, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы защищаемся от чрезвычайно опасной политики (Евросоюза - ред.), основанной на санкциях, стратегией экономического нейтралитета... Генеральный директор ВТО высоко оценила наш подход, стратегию экономической нейтральности и, самое главное, поздравила нас с результатами, которых нам удалось достичь, несмотря чрезвычайно неблагоприятную экономическую обстановку в Европе", - сказал Сийярто в видеообращении из Женевы, опубликованном в соцсети Facebook*.По его словам, свободное функционирование мировой торговли и мировой экономики в последнее время стало фактически невозможным из-за санкций, в одностороннем порядке введенных отдельными странами, прежде всего, странами Евросоюза, и наносящих "чрезвычайный ущерб, особенно тем странам, которые глубоко интегрированы в цикл мировой торговли и мировую экономику", к которым также относятся страны ЕС. "Евросоюзу пора было бы окончательно отказаться от политики санкций и ограничений. Пришло время честно с этим столкнуться. Пусть будет ясно, какой невероятный ущерб санкции и ограничения нанесли и наносят европейской экономике, в том числе экономике стран-членов", - отметил министр. Сийярто также подчеркнул, что стратегия экономической нейтральности способна защитить Венгрию "от последствий неудачных мер Брюсселя и способна снова вывести венгерскую экономику на путь долгосрочного роста", поскольку Венгрия торгует со странами и компаниями как с Запада, так и с Востока и привлекает оттуда инвестиции. "Важно не смешивать торгово-инвестиционные вопросы с идеологическими или искусственно созданными политическими вопросами... Мы не позволим, чтобы экономическая политика была заложницей искусственных политических или идеологических проблем, потому что это нанесет чрезвычайно серьезный ущерб стране, и мы можем упустить очень серьезные возможности роста, рабочие места окажутся под угрозой", - добавил он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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цены на нефть, венгрия, восток, женева (город), петер сийярто, нгози оконджо-ивеала, виктор орбан, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
Цены на нефть, Венгрия, Восток, Женева (город), Петер Сийярто, Нгози Оконджо-Ивеала, Виктор Орбан, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
ВТО высоко оценила экономическую стратегию отказавшейся от санкций Венгрии

Сийярто: в ВТО высоко оценили стратегию экономического нейтралитета Венгрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНа Крепостном холме в Буде в Будапеште
На Крепостном холме в Буде в Будапеште - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила успехи венгерской экономической стратегии экономического нейтралитета, построенной на отказе от санкций и идеологических подходов в торговле, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы защищаемся от чрезвычайно опасной политики (Евросоюза - ред.), основанной на санкциях, стратегией экономического нейтралитета... Генеральный директор ВТО высоко оценила наш подход, стратегию экономической нейтральности и, самое главное, поздравила нас с результатами, которых нам удалось достичь, несмотря чрезвычайно неблагоприятную экономическую обстановку в Европе", - сказал Сийярто в видеообращении из Женевы, опубликованном в соцсети Facebook*.
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По его словам, свободное функционирование мировой торговли и мировой экономики в последнее время стало фактически невозможным из-за санкций, в одностороннем порядке введенных отдельными странами, прежде всего, странами Евросоюза, и наносящих "чрезвычайный ущерб, особенно тем странам, которые глубоко интегрированы в цикл мировой торговли и мировую экономику", к которым также относятся страны ЕС.
«
"Евросоюзу пора было бы окончательно отказаться от политики санкций и ограничений. Пришло время честно с этим столкнуться. Пусть будет ясно, какой невероятный ущерб санкции и ограничения нанесли и наносят европейской экономике, в том числе экономике стран-членов", - отметил министр.
Сийярто также подчеркнул, что стратегия экономической нейтральности способна защитить Венгрию "от последствий неудачных мер Брюсселя и способна снова вывести венгерскую экономику на путь долгосрочного роста", поскольку Венгрия торгует со странами и компаниями как с Запада, так и с Востока и привлекает оттуда инвестиции.
"Важно не смешивать торгово-инвестиционные вопросы с идеологическими или искусственно созданными политическими вопросами... Мы не позволим, чтобы экономическая политика была заложницей искусственных политических или идеологических проблем, потому что это нанесет чрезвычайно серьезный ущерб стране, и мы можем упустить очень серьезные возможности роста, рабочие места окажутся под угрозой", - добавил он.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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22 ноября, 15:39
 
Цены на нефтьВенгрияВостокЖенева (город)Петер СийяртоНгози Оконджо-ИвеалаВиктор ОрбанВсемирная торговая организация (ВТО)Евросоюз
 
 
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