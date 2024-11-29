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XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция - РИА Новости, 29.11.2024
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10:00 29.11.2024 (обновлено: 11:43 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/vtb-1985810246.html
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция - РИА Новости, 29.11.2024
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема форума в этом году "Будущее капитала и РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:00
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россия
антон силуанов
эльвира набиуллина
максим решетников
центр международной торговли
втб (банк)
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XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема форума в этом году "Будущее капитала и капитал будущего". Первый день будет посвящен глобальной макроэкономической повестке.Участники форума обсудят денежно-кредитную и бюджетную политику России, механизмы сотрудничества дружественных государств, поддержку долгосрочных инвестиций и развитие трудового и кадрового потенциала. На макроэкономической сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, представители отечественного и международного бизнеса. Модерировать сессию будет первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.Второй день форума будет посвящен розничному инвестированию и развитию финансового рынка.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, антон силуанов, эльвира набиуллина, максим решетников, центр международной торговли, втб (банк), видео
Россия, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников, Центр международной торговли, ВТБ (банк)
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция
XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема форума в этом году "Будущее капитала и капитал будущего". Первый день будет посвящен глобальной макроэкономической повестке.
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XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция

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XV Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема форума в этом году "Будущее капитала и капитал будущего". Первый день будет посвящен глобальной макроэкономической повестке.
Участники форума обсудят денежно-кредитную и бюджетную политику России, механизмы сотрудничества дружественных государств, поддержку долгосрочных инвестиций и развитие трудового и кадрового потенциала. На макроэкономической сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, представители отечественного и международного бизнеса. Модерировать сессию будет первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
Второй день форума будет посвящен розничному инвестированию и развитию финансового рынка.
 
РоссияАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаМаксим РешетниковЦентр международной торговлиВТБ (банк)
 
 
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