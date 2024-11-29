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ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/vsu-1986372818.html
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийский ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:50
2024-11-29T09:50
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийский ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 40 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Любимовка, Малокаховка, Песчаное, Райское, Рыбальче, Солонце, Софиевка.
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днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по десяти населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийский ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 40 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Любимовка, Малокаховка, Песчаное, Райское, Рыбальче, Солонце, Софиевка.
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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