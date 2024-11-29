https://ria.ru/20241129/vsu-1986372818.html
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийский ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:50
2024-11-29T09:50
2024-11-29T09:50
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийский ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 40 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Любимовка, Малокаховка, Песчаное, Райское, Рыбальче, Солонце, Софиевка.
https://ria.ru/20241129/bayden-1986357824.html
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 57 ударов по десяти населенным пунктам Херсонской области