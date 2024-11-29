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Американские СМИ узнали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/vsu-1986361388.html
Американские СМИ узнали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром
Американские СМИ узнали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 29.11.2024
Американские СМИ узнали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром
Украинские войска под Часовым Яром - городом в Донбассе, за который идут бои, - не только не получают пополнений из новобранцев, но и могут быть "раздерганы" на РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:28
2024-11-29T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
часов яр
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска под Часовым Яром - городом в Донбассе, за который идут бои, - не только не получают пополнений из новобранцев, но и могут быть "раздерганы" на другие направления, сообщил американскому телеканалу PBS командир одного из артподразделений ВСУ. Как отмечает телеканал, на передовой в ВСУ остро ощущается нехватка личного состава. Репортеры PBS посетили артиллерийское подразделение вблизи Часова Яра, которое пожаловалось на нехватку боеприпасов и дефицит пехоты. "Нет, мы не знаем? где находятся недавно мобилизованные", - сказал названный командир, отвечая на вопрос журналиста, чувствует ли он эффект от проводимой на Украине мобилизации. По его словам, положение его подразделения практически не изменилось. "Они (командование - ред.) не добавляют сюда людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда", - добавил командир. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил РИА Новости, что российские силы в Часовом Яре закрепились в районе административных зданий. Вместе с тем в интернете получили широкое распространение видео с кадрами силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241127/prigovor-1986105616.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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в мире, украина, часов яр, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, США
Американские СМИ узнали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром

PBS: украинские войска под Часовым Яром не получают пополнения из новобранцев

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска под Часовым Яром - городом в Донбассе, за который идут бои, - не только не получают пополнений из новобранцев, но и могут быть "раздерганы" на другие направления, сообщил американскому телеканалу PBS командир одного из артподразделений ВСУ.
Как отмечает телеканал, на передовой в ВСУ остро ощущается нехватка личного состава. Репортеры PBS посетили артиллерийское подразделение вблизи Часова Яра, которое пожаловалось на нехватку боеприпасов и дефицит пехоты.
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"Нет, мы не знаем? где находятся недавно мобилизованные", - сказал названный командир, отвечая на вопрос журналиста, чувствует ли он эффект от проводимой на Украине мобилизации. По его словам, положение его подразделения практически не изменилось. "Они (командование - ред.) не добавляют сюда людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда", - добавил командир.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил РИА Новости, что российские силы в Часовом Яре закрепились в районе административных зданий.
Вместе с тем в интернете получили широкое распространение видео с кадрами силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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