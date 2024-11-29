В Госдуме рассказали о законах, которые начнут действовать в декабре
Володин перечислил законы, которые начнут действовать в декабре
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в декабре, в том числе о законе о запрете посредникам участвовать в приеме экзаменов у мигрантов.
"Законы, вступающие в силу в декабре. Посредникам запретят участвовать в приёме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что с 23 ноября принят закон о повышении штрафов за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, отметив, что в Россию "должны приезжать только те, кто знает русский язык, уважает и чтит наши традиции".
Также вступят в силу законы, направленные на защиту детей, семьи, традиционных ценностей.
"Чтобы оградить наших детей от потенциальных опасностей, запрещается их усыновление гражданами зарубежных государств, где разрешена смена пола (вступил в силу 23 ноября). Также людей защитят от пропаганды осознанного отказа от деторождения", - написал председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что с 1 декабря участников специальной военной операции освободят от взыскания исполнительского сбора, и ранее вынесенные постановления об этом также будут отменены, так как поддержка российских военнослужащих является одним из главных приоритетов Госдумы.
Также он рассказал, что с 1 декабря вступит в силу закон, меняющий лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет, и в перечень лицензионных требований включается требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам, а несоблюдение требований повлечет аннулирование лицензии.
Кроме того, Володин добавил, что с 30 декабря при проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.