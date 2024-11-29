https://ria.ru/20241129/volodin-1986361170.html

В Госдуме рассказали о законах, которые начнут действовать в декабре

В Госдуме рассказали о законах, которые начнут действовать в декабре - РИА Новости, 29.11.2024

В Госдуме рассказали о законах, которые начнут действовать в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в декабре, в том числе о законе о запрете посредникам участвовать в приеме... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:22

2024-11-29T08:22

2024-11-29T08:22

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в декабре, в том числе о законе о запрете посредникам участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. "Законы, вступающие в силу в декабре. Посредникам запретят участвовать в приёме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что с 23 ноября принят закон о повышении штрафов за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, отметив, что в Россию "должны приезжать только те, кто знает русский язык, уважает и чтит наши традиции". Также вступят в силу законы, направленные на защиту детей, семьи, традиционных ценностей. "Чтобы оградить наших детей от потенциальных опасностей, запрещается их усыновление гражданами зарубежных государств, где разрешена смена пола (вступил в силу 23 ноября). Также людей защитят от пропаганды осознанного отказа от деторождения", - написал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что с 1 декабря участников специальной военной операции освободят от взыскания исполнительского сбора, и ранее вынесенные постановления об этом также будут отменены, так как поддержка российских военнослужащих является одним из главных приоритетов Госдумы. Также он рассказал, что с 1 декабря вступит в силу закон, меняющий лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет, и в перечень лицензионных требований включается требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам, а несоблюдение требований повлечет аннулирование лицензии. Кроме того, Володин добавил, что с 30 декабря при проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

https://ria.ru/20241127/gosduma-1986042512.html

https://realty.ria.ru/20241128/ipoteka-1986149049.html

https://ria.ru/20241128/gosduma-1986230736.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)