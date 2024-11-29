https://ria.ru/20241129/volkswagen-1986403549.html

Сотрудники Volkswagen готовы начать забастовки против сокращений

Сотрудники Volkswagen готовы начать забастовки против сокращений - РИА Новости, 29.11.2024

Сотрудники Volkswagen готовы начать забастовки против сокращений

Сотрудники автоконцерна Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против сокращений и планов по закрытию некоторых заводов, объявил крупнейший немецкий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:10

2024-11-29T12:10

2024-11-29T14:50

германия

вольфсбург

volkswagen group

в мире

экономика

авто

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники автоконцерна Volkswagen готовы в декабре начать забастовки против сокращений и планов по закрытию некоторых заводов, объявил крупнейший немецкий профсоюз IG Metall."Мы озвучили нашу общую концепцию на переговорах по тарифам и сами перешли в наступление, компания готова вести переговоры на этой базе, но по-прежнему оставляет открытой возможность закрытия заводов и массовых увольнений", — заявил главный переговорщик от профсоюза Торстен Грёгер.Он предупредил, что ситуация может вылиться в трудовой конфликт такой интенсивности, который страна, возможно, давно не видела. "Рабочие на всех заводах готовы к конфликту. Как долго он продлится и насколько тяжелым будет, зависит от действий Volkswagen", — добавил он.Следующий раунд переговоров о тарифах назначен на 9 декабря, до этого времени профсоюз намерен оказывать давление забастовками. На прошлой неделе более шести тысяч сотрудников концерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений.Как сообщала глава производственного совета VW Даниэла Кавалло, концерн ради экономии собирается закрыть как минимум три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в ФРГ на десяти заводах компании трудятся около 120 тысяч человек.В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. По словам главы концерна Оливера Блума, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться 1 июля 2025-го, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.В ответ на эти планы профсоюзы пригрозили забастовками. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что причина анонсированного закрытия нескольких заводов VW может быть связана с ошибочными решениями руководства концерна.

https://ria.ru/20230713/evropa-1883842294.html

https://ria.ru/20241111/avtoproizvoditeli-1982994179.html

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

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германия, вольфсбург, volkswagen group, в мире, экономика, авто