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В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 29.11.2024
В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:55
2024-11-29T14:55
2024-11-29T14:55
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. "Новый случай заболевания оспой обезьян клады Ib был обнаружен в Англии… Это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель", - сказано в документе. Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идёт о мужчине, который недавно вернулся из Уганды, сообщает UKHSA. Отмечается, что связи между этим случаем и четырьмя предыдущими нет. Тогда речь шла о членах одного домохозяйства, все они полностью выздоровели, поясняет ведомство. По заявлению агентства, риск для населения "остаётся низким", однако власти ожидают появления отдельных завезенных случаев. В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241117/ospa-1984216121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, англия, великобритания, лидс, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Здоровье - Общество, Англия, Великобритания, Лидс, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
В Великобритании выявили пятый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
"Новый случай заболевания оспой обезьян клады Ib был обнаружен в Англии
… Это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель", - сказано в документе.
Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе
, речь идёт о мужчине, который недавно вернулся из Уганды
, сообщает UKHSA.
Отмечается, что связи между этим случаем и четырьмя предыдущими нет. Тогда речь шла о членах одного домохозяйства, все они полностью выздоровели, поясняет ведомство.
По заявлению агентства, риск для населения "остаётся низким", однако власти ожидают появления отдельных завезенных случаев.
В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
объявил вспышку оспы обезьян в Африке
чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.