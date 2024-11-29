https://ria.ru/20241129/velikobritanija-1986460373.html

В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян

В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 29.11.2024

В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян

Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:55

2024-11-29T14:55

2024-11-29T14:55

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. "Новый случай заболевания оспой обезьян клады Ib был обнаружен в Англии… Это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель", - сказано в документе. Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идёт о мужчине, который недавно вернулся из Уганды, сообщает UKHSA. Отмечается, что связи между этим случаем и четырьмя предыдущими нет. Тогда речь шла о членах одного домохозяйства, все они полностью выздоровели, поясняет ведомство. По заявлению агентства, риск для населения "остаётся низким", однако власти ожидают появления отдельных завезенных случаев. В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20241117/ospa-1984216121.html

https://ria.ru/20240917/popova-1973120968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, англия, великобритания, лидс, тедрос адханом гебрейесус, воз