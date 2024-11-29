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В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 29.11.2024
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14:55 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/velikobritanija-1986460373.html
В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 29.11.2024
В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:55
2024-11-29T14:55
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. "Новый случай заболевания оспой обезьян клады Ib был обнаружен в Англии… Это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель", - сказано в документе. Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идёт о мужчине, который недавно вернулся из Уганды, сообщает UKHSA. Отмечается, что связи между этим случаем и четырьмя предыдущими нет. Тогда речь шла о членах одного домохозяйства, все они полностью выздоровели, поясняет ведомство. По заявлению агентства, риск для населения "остаётся низким", однако власти ожидают появления отдельных завезенных случаев. В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241117/ospa-1984216121.html
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в мире, здоровье - общество, англия, великобритания, лидс, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Здоровье - Общество, Англия, Великобритания, Лидс, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян

В Великобритании выявили пятый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ещё один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
"Новый случай заболевания оспой обезьян клады Ib был обнаружен в Англии… Это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель", - сказано в документе.
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Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идёт о мужчине, который недавно вернулся из Уганды, сообщает UKHSA.
Отмечается, что связи между этим случаем и четырьмя предыдущими нет. Тогда речь шла о членах одного домохозяйства, все они полностью выздоровели, поясняет ведомство.
По заявлению агентства, риск для населения "остаётся низким", однако власти ожидают появления отдельных завезенных случаев.
В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян.
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Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
 
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