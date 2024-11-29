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Узбекистан заинтересован в продукции российской фармацевтики и химкомпаний - РИА Новости, 29.11.2024
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12:21 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/uzbekistan-1986406144.html
Узбекистан заинтересован в продукции российской фармацевтики и химкомпаний
Узбекистан заинтересован в продукции российской фармацевтики и химкомпаний - РИА Новости, 29.11.2024
Узбекистан заинтересован в продукции российской фармацевтики и химкомпаний
Делегация из восьми российских химических и фармацевтических предприятий посетила Узбекистан в рамках бизнес-миссии, организованной Российским экспортным... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:21
2024-11-29T12:21
экономика
узбекистан
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Делегация из восьми российских химических и фармацевтических предприятий посетила Узбекистан в рамках бизнес-миссии, организованной Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.За два дня миссии компании провели 50 деловых встреч с потенциальными партнерами."Российские предприятия представили в Узбекистане лекарственные препараты, БАДы, инновационное медицинское оборудование, а также огнезащитные материалы и автокосметику", - говорится в сообщении.Участники бизнес-миссии посетили офисы крупнейших в Узбекистане производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, а также химико-индустриальный парк "Чирчик". В рамках деловой программы российские компании провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества с более чем 25 контрагентами, среди которых дистрибьюторы фармацевтических и косметических средств, сети аптек, медицинские клиники и химические предприятия, а также государственные структуры. По оценкам компаний, экспортный потенциал переговоров достигает 170 миллионов рублей.Так, например, Группа компаний "ХимРар", поставляющая инновационные лекарственные препараты в более чем 40 стран мира, в ходе бизнес-миссии провела более 10 целевых встреч, которые позволили наметить дорожную карту для расширения присутствия компании в Узбекистане.В свою очередь Торговый дом "Парафарм+" обсудил в ходе миссии возможности поставок в Узбекистан БАДов, разработанных российскими учеными. Компания уже отправляет продукцию в страны ближнего зарубежья, а после участия при поддержке РЭЦ во вьетнамской выставке "Парафарм+" ведет регистрацию препаратов для поставок во Вьетнам. В компании отмечают высокий уровень проработки РЭЦ запросов на поиск партнеров в рамках бизнес-миссий, а также эффективность страховой поддержки, которую оказывает ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ).В РЭЦ привели еще один пример - ИП Купин Г.В. впервые представил в Узбекистане прибор транслингвальной стимуляции, который помогает человеку восстановить утраченные функции в процессе реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм и нейродегенеративных заболеваний.Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20241127/rets-1986103500.html
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экономика, узбекистан, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Узбекистан, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Узбекистан заинтересован в продукции российской фармацевтики и химкомпаний

РЭЦ: российские компании провели 50 деловых встреч в Узбекистане

© Depositphotos.com / weissdergeierТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Depositphotos.com / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Делегация из восьми российских химических и фармацевтических предприятий посетила Узбекистан в рамках бизнес-миссии, организованной Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
За два дня миссии компании провели 50 деловых встреч с потенциальными партнерами.
Астана - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб
27 ноября, 20:44
"Российские предприятия представили в Узбекистане лекарственные препараты, БАДы, инновационное медицинское оборудование, а также огнезащитные материалы и автокосметику", - говорится в сообщении.
Участники бизнес-миссии посетили офисы крупнейших в Узбекистане производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, а также химико-индустриальный парк "Чирчик". В рамках деловой программы российские компании провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества с более чем 25 контрагентами, среди которых дистрибьюторы фармацевтических и косметических средств, сети аптек, медицинские клиники и химические предприятия, а также государственные структуры. По оценкам компаний, экспортный потенциал переговоров достигает 170 миллионов рублей.
Так, например, Группа компаний "ХимРар", поставляющая инновационные лекарственные препараты в более чем 40 стран мира, в ходе бизнес-миссии провела более 10 целевых встреч, которые позволили наметить дорожную карту для расширения присутствия компании в Узбекистане.
В свою очередь Торговый дом "Парафарм+" обсудил в ходе миссии возможности поставок в Узбекистан БАДов, разработанных российскими учеными. Компания уже отправляет продукцию в страны ближнего зарубежья, а после участия при поддержке РЭЦ во вьетнамской выставке "Парафарм+" ведет регистрацию препаратов для поставок во Вьетнам. В компании отмечают высокий уровень проработки РЭЦ запросов на поиск партнеров в рамках бизнес-миссий, а также эффективность страховой поддержки, которую оказывает ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ).
В РЭЦ привели еще один пример - ИП Купин Г.В. впервые представил в Узбекистане прибор транслингвальной стимуляции, который помогает человеку восстановить утраченные функции в процессе реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм и нейродегенеративных заболеваний.
Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Производители нефтегазового оборудования из РФ увеличат поставки в Индию
26 ноября, 17:55
 
ЭкономикаУзбекистанРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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