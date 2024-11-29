Украинский премьер заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны
Шмыгаль заявил о сложной, но контролируемой ситуации в энергосистеме Украины
© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу на заседании кабмина о сложной ситуации в энергетической системе страны.
В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине. Украинский парламентарий Сергей Нагорняк позднее в эфире телепрограммы "Ранок.LIVE" заявил, что целью массированной атаки в четверг стали трансформаторы большой мощности на подстанциях "Укрэнерго". Он предположил, что для восстановления стабильной работы энергосистемы страны, вероятно, понадобится трое суток, при этом в каждом регионе ситуация может разниться.
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"В энергоструктуре возникли ограничения по выдаче мощности, что создало дефицит собственной генерации. По состоянию на сейчас ситуация в энергетике сложная, но контролируемая... Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, во всех регионах Украины вынужденно применяются графики отключений света, продолжается импорт электроэнергии из Европы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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