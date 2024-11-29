https://ria.ru/20241129/ukraina-1986465797.html

Украинский премьер заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны

Украинский премьер заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны - РИА Новости, 29.11.2024

Украинский премьер заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу на заседании кабмина о сложной ситуации в энергетической системе страны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:23

2024-11-29T15:23

2024-11-29T15:23

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денис шмыгаль

укрэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу на заседании кабмина о сложной ситуации в энергетической системе страны. В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине. Украинский парламентарий Сергей Нагорняк позднее в эфире телепрограммы "Ранок.LIVE" заявил, что целью массированной атаки в четверг стали трансформаторы большой мощности на подстанциях "Укрэнерго". Он предположил, что для восстановления стабильной работы энергосистемы страны, вероятно, понадобится трое суток, при этом в каждом регионе ситуация может разниться. "В энергоструктуре возникли ограничения по выдаче мощности, что создало дефицит собственной генерации. По состоянию на сейчас ситуация в энергетике сложная, но контролируемая... Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, во всех регионах Украины вынужденно применяются графики отключений света, продолжается импорт электроэнергии из Европы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, денис шмыгаль, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф