https://ria.ru/20241129/ufa-1986463029.html

В Уфе потушили крупный пожар на складе

В Уфе потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 29.11.2024

В Уфе потушили крупный пожар на складе

Крупный пожар на складе в Уфе, начавшийся в четверг, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:07

2024-11-29T15:07

2024-11-29T15:20

происшествия

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Уфе, начавшийся в четверг, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Накануне вечером в Уфе загорелся склад с лакокрасочной продукцией на площади 2 тысячи квадратных метров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара и ликвидации открытого горения."Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Башкортостане", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/pozhar-1986354829.html

уфа

россия

республика башкортостан

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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан