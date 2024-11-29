https://ria.ru/20241129/ufa-1986463029.html
В Уфе потушили крупный пожар на складе
В Уфе потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 29.11.2024
В Уфе потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар на складе в Уфе, начавшийся в четверг, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:07
2024-11-29T15:07
2024-11-29T15:20
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Уфе, начавшийся в четверг, потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Накануне вечером в Уфе загорелся склад с лакокрасочной продукцией на площади 2 тысячи квадратных метров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара и ликвидации открытого горения."Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Башкортостане", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Уфе потушили крупный пожар на складе
В Уфе потушили крупный пожар на складе, где горела лакокрасочная продукция