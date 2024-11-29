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Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ - РИА Новости, 29.11.2024
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Религия
 
11:50 29.11.2024 (обновлено: 13:04 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/uchastniki-1986399503.html
Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ
Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ - РИА Новости, 29.11.2024
Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ
Всемирный русский народный собор (ВРНС) выразил поддержку подвергающемуся гонениям духовенству Украины и мирянам, сказано в итоговом документе собора -... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:50
2024-11-29T13:04
религия
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украинская православная церковь
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) выразил поддержку подвергающемуся гонениям духовенству Украины и мирянам, сказано в итоговом документе собора - "наказах". "Мы надеемся на скорейшее мирное разрешение данного тяжелого конфликта (на Украине – ред.), но подчеркиваем, этот мир должен быть прочным и справедливым. Он не может быть куплен ценой предательства наших братьев и сестер, сделавших свой выбор в пользу России. Выражаем всемерную поддержку архипастырям, духовенству, монашествующим и мирянам канонической Украинской православной церкви, подвергающимся ныне тяжелым гонениям и жестокому давлению со стороны киевского режима", - сказано в документе, озвученном на соборе. Также соборяне обратили внимание на "агрессивную экспансию Запада", который пытается "навязать свои ценности другим народам и культурам". "Спровоцировал (Запад – ред.) трагический братоубийственный конфликт на Украине и ныне подогревают его дальнейшую эскалацию. Эти же внешние силы стремятся вносить разделения и разногласия по всему русскому миру, призывая искоренить из национальной жизни все русское", - говорится в документе. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
https://ria.ru/20241128/migranty-1986179331.html
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украина, россия, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Религия
Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ

Участники ВРНС выразили поддержку подвергающемуся гонениям духовенству Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПленарное заседании XXV Всемирного Русского народного собора
Пленарное заседании XXV Всемирного Русского народного собора - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пленарное заседании XXV Всемирного Русского народного собора
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) выразил поддержку подвергающемуся гонениям духовенству Украины и мирянам, сказано в итоговом документе собора - "наказах".
"Мы надеемся на скорейшее мирное разрешение данного тяжелого конфликта (на Украине – ред.), но подчеркиваем, этот мир должен быть прочным и справедливым. Он не может быть куплен ценой предательства наших братьев и сестер, сделавших свой выбор в пользу России. Выражаем всемерную поддержку архипастырям, духовенству, монашествующим и мирянам канонической Украинской православной церкви, подвергающимся ныне тяжелым гонениям и жестокому давлению со стороны киевского режима", - сказано в документе, озвученном на соборе.
Также соборяне обратили внимание на "агрессивную экспансию Запада", который пытается "навязать свои ценности другим народам и культурам". "Спровоцировал (Запад – ред.) трагический братоубийственный конфликт на Украине и ныне подогревают его дальнейшую эскалацию. Эти же внешние силы стремятся вносить разделения и разногласия по всему русскому миру, призывая искоренить из национальной жизни все русское", - говорится в документе.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру из-за проблемы с мигрантами
28 ноября, 11:57
 
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