https://ria.ru/20241129/uchastniki-1986399503.html

Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ

Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ - РИА Новости, 29.11.2024

Участники ВРНС выразили поддержку подвергающейся гонениям УПЦ

Всемирный русский народный собор (ВРНС) выразил поддержку подвергающемуся гонениям духовенству Украины и мирянам, сказано в итоговом документе собора -... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:50

2024-11-29T11:50

2024-11-29T13:04

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украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) выразил поддержку подвергающемуся гонениям духовенству Украины и мирянам, сказано в итоговом документе собора - "наказах". "Мы надеемся на скорейшее мирное разрешение данного тяжелого конфликта (на Украине – ред.), но подчеркиваем, этот мир должен быть прочным и справедливым. Он не может быть куплен ценой предательства наших братьев и сестер, сделавших свой выбор в пользу России. Выражаем всемерную поддержку архипастырям, духовенству, монашествующим и мирянам канонической Украинской православной церкви, подвергающимся ныне тяжелым гонениям и жестокому давлению со стороны киевского режима", - сказано в документе, озвученном на соборе. Также соборяне обратили внимание на "агрессивную экспансию Запада", который пытается "навязать свои ценности другим народам и культурам". "Спровоцировал (Запад – ред.) трагический братоубийственный конфликт на Украине и ныне подогревают его дальнейшую эскалацию. Эти же внешние силы стремятся вносить разделения и разногласия по всему русскому миру, призывая искоренить из национальной жизни все русское", - говорится в документе. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.

https://ria.ru/20241128/migranty-1986179331.html

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Никита Бизин

украина, россия, украинская православная церковь, религия