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Жительнице Урала грозит до 20 лет колонии за убийство полугодовалого сына - РИА Новости, 29.11.2024
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14:05 29.11.2024 (обновлено: 14:11 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ubiystvo-1986438683.html
Жительнице Урала грозит до 20 лет колонии за убийство полугодовалого сына
Жительнице Урала грозит до 20 лет колонии за убийство полугодовалого сына - РИА Новости, 29.11.2024
Жительнице Урала грозит до 20 лет колонии за убийство полугодовалого сына
Уголовное дело жительницы Челябинской области, обвиняемой в убийстве 6-месячного сына из-за плача, а также в том, что ударила ножом и разбитой бутылкой двух... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:05
2024-11-29T14:11
происшествия
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело жительницы Челябинской области, обвиняемой в убийстве 6-месячного сына из-за плача, а также в том, что ударила ножом и разбитой бутылкой двух мужчин и женщину, направили в суд, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 22 ноября 2023 года в Златоусте ночью обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения не менее 12 раз ударила по голове и телу 6-месячного сына, который непрерывно плакал. От полученных травм ребенок скончался. Также 31 октября 2023 года обвиняемая в подъезде соседнего дома в ходе конфликта с женщиной ударила разбитой бутылкой по голове незнакомого мужчину, который пытался прекратить конфликт, причинив ему легкий вред здоровью. После чего она в квартире этой женщины фрагментом бутылки ударила ее по голове. А вернувшись домой, ударила ножом сожителя. "Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Златоуста… Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Она арестована, обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении. За совершение указанных преступлений женщине грозит наказание до 20 лет лишения свободы, отмечает надзорное ведомство.
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происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область
Жительнице Урала грозит до 20 лет колонии за убийство полугодовалого сына

Жительница Урала обвинили в убийстве 6-месячного сына из-за плача

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело жительницы Челябинской области, обвиняемой в убийстве 6-месячного сына из-за плача, а также в том, что ударила ножом и разбитой бутылкой двух мужчин и женщину, направили в суд, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 22 ноября 2023 года в Златоусте ночью обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения не менее 12 раз ударила по голове и телу 6-месячного сына, который непрерывно плакал. От полученных травм ребенок скончался. Также 31 октября 2023 года обвиняемая в подъезде соседнего дома в ходе конфликта с женщиной ударила разбитой бутылкой по голове незнакомого мужчину, который пытался прекратить конфликт, причинив ему легкий вред здоровью. После чего она в квартире этой женщины фрагментом бутылки ударила ее по голове. А вернувшись домой, ударила ножом сожителя.
"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Златоуста… Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Она арестована, обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
За совершение указанных преступлений женщине грозит наказание до 20 лет лишения свободы, отмечает надзорное ведомство.
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