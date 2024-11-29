https://ria.ru/20241129/turtsiya-1986407398.html

Источник рассказал о проблемах с обменом валюты в Турции

Источник рассказал о проблемах с обменом валюты в Турции - РИА Новости, 29.11.2024

Источник рассказал о проблемах с обменом валюты в Турции

Граждане РФ обращались в турецкие банки по проблеме обмена долларов старого образца, но жалобы не носят массовый характер, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:27

2024-11-29T12:27

2024-11-29T12:27

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турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Граждане РФ обращались в турецкие банки по проблеме обмена долларов старого образца, но жалобы не носят массовый характер, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. В минувшую среду корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Ранее в четверг газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот. "Ряд обращений (со стороны граждан РФ), согласно полученным нами данным от банков, были, но какого-то массового характера они не имеют", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу сообщить о наличии жалоб со стороны российских граждан в Турции.

https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), в мире