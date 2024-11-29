https://ria.ru/20241129/turtsiya-1986407155.html

Банки в Турции не получали обращений из-за проблем с валютой у россиян

Банки в Турции не получали обращений из-за проблем с валютой у россиян - РИА Новости, 29.11.2024

Банки в Турции не получали обращений из-за проблем с валютой у россиян

Банки Турции не получали массовых обращений от туроператоров по сложностям у российских туристов в связи с валютной проблемой в стране, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:26

2024-11-29T12:26

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Банки Турции не получали массовых обращений от туроператоров по сложностям у российских туристов в связи с валютной проблемой в стране, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. В минувшую среду корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Ранее в четверг газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот. "Нет, каких-то массовых обращений от туроператоров в банки не было. Насколько мы знаем, туроператоры уже заранее уведомляют туристов о проблеме, просят принять меры", - сообщил собеседник агентства. Перед поездкой за рубеж российским туристам рекомендуется заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой в связи с массовым отказом в принятии долларов старого образца, сообщил ранее РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В конце октября Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html

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технологии, турция, артур мурадян, в мире