https://ria.ru/20241129/turtsija-1986575886.html

В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро

В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро - РИА Новости, 29.11.2024

В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро

Турецкие силовики с начала 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:35

2024-11-29T21:35

2024-11-29T21:35

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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турецкие силовики с начала 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Обменные пункты в ряде районов Стамбула в пятницу принимают доллары старого образца, но по сниженному курсу. Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивых денег сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот. Ерликая сообщил в соцсети X, что с начала 2024 года правоохранительные органы провели 340 операций против фальшивомонетчиков. "Арестованы 104 подозреваемых, 48 находятся под судебным контролем. В результате операций конфискована поддельная валюта: 352 тысячи 576 долларов США, 3 миллиона 613 тысяч евро и 1 миллион 479 тысяч 260 турецких лир", - сообщил министр. Также были закрыты две типографии. Глава Ассоциации владельцев обменных пунктов (TÜYEMDER) Мехти Шерен ранее выступил с опровержением сообщений в СМИ о якобы наводнивших Турцию поддельных долларах - по его словам, на рынке "нет даже тысячи" поддельных долларов, не говоря уже о якобы 600 тысячах. Он призвал не верить не соответствующим действительности сообщениям. При этом в четверг власти сообщили, что полиция в Стамбуле задержала подозреваемого в распространении фальшивой валюты. В среду корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом 50 и 100 долларов.

https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html

https://ria.ru/20241129/turtsiya-1986407398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, турция, стамбул, сша