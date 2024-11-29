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В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро - РИА Новости, 29.11.2024
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21:35 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/turtsija-1986575886.html
В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро
В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро - РИА Новости, 29.11.2024
В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро
Турецкие силовики с начала 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:35
2024-11-29T21:35
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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турецкие силовики с начала 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Обменные пункты в ряде районов Стамбула в пятницу принимают доллары старого образца, но по сниженному курсу. Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивых денег сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот. Ерликая сообщил в соцсети X, что с начала 2024 года правоохранительные органы провели 340 операций против фальшивомонетчиков. "Арестованы 104 подозреваемых, 48 находятся под судебным контролем. В результате операций конфискована поддельная валюта: 352 тысячи 576 долларов США, 3 миллиона 613 тысяч евро и 1 миллион 479 тысяч 260 турецких лир", - сообщил министр. Также были закрыты две типографии. Глава Ассоциации владельцев обменных пунктов (TÜYEMDER) Мехти Шерен ранее выступил с опровержением сообщений в СМИ о якобы наводнивших Турцию поддельных долларах - по его словам, на рынке "нет даже тысячи" поддельных долларов, не говоря уже о якобы 600 тысячах. Он призвал не верить не соответствующим действительности сообщениям. При этом в четверг власти сообщили, что полиция в Стамбуле задержала подозреваемого в распространении фальшивой валюты. В среду корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом 50 и 100 долларов.
https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html
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в мире, технологии, турция, стамбул, сша
В мире, Технологии, Турция, Стамбул, США
В Турции с начала года конфисковали более трех миллионов фальшивых евро

МВД Турции конфисковало более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турецкие силовики с начала 2024 года конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Обменные пункты в ряде районов Стамбула в пятницу принимают доллары старого образца, но по сниженному курсу. Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивых денег сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот. Ерликая сообщил в соцсети X, что с начала 2024 года правоохранительные органы провели 340 операций против фальшивомонетчиков.
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"Арестованы 104 подозреваемых, 48 находятся под судебным контролем. В результате операций конфискована поддельная валюта: 352 тысячи 576 долларов США, 3 миллиона 613 тысяч евро и 1 миллион 479 тысяч 260 турецких лир", - сообщил министр.
Также были закрыты две типографии.
Глава Ассоциации владельцев обменных пунктов (TÜYEMDER) Мехти Шерен ранее выступил с опровержением сообщений в СМИ о якобы наводнивших Турцию поддельных долларах - по его словам, на рынке "нет даже тысячи" поддельных долларов, не говоря уже о якобы 600 тысячах. Он призвал не верить не соответствующим действительности сообщениям.
При этом в четверг власти сообщили, что полиция в Стамбуле задержала подозреваемого в распространении фальшивой валюты.
В среду корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом 50 и 100 долларов.
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