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Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу - РИА Новости, 29.11.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
18:47 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/turtsija-1986555328.html
Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу
Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу - РИА Новости, 29.11.2024
Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу
Турция выполняет требования соглашений по идлибской зоне деэскалации, стороной которых она является, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:47
2024-11-29T18:47
война в сирии
в мире
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идлиб (мухафаза)
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет требования соглашений по идлибской зоне деэскалации, стороной которых она является, говорится в заявлении МИД страны. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники. "Поддержание спокойствия в Идлибе и соседнем регионе, который находится на нулевой точке нашей границы, является приоритетным вопросом для нашей страны. С 2017 года был заключен ряд соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция деликатно выполняет требования соглашений, стороной которых она является. Мы сделали необходимые предупреждения на различных международных площадках о том, что недавние атаки на Идлиб достигли масштабов, которые нанесут ущерб духу и функционированию астанинских соглашений и приведут к серьезным жертвам среди гражданского населения, и мы отметили, что эти атаки должны быть прекращены. По сути, недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html
https://ria.ru/20241128/aleppo-1986344128.html
сирия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), турция, оон
Война в Сирии, В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Турция, ООН
Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу

Турция заявила о выполнении требований соглашений по идлибской зоне деэскалации

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет требования соглашений по идлибской зоне деэскалации, стороной которых она является, говорится в заявлении МИД страны.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
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"Поддержание спокойствия в Идлибе и соседнем регионе, который находится на нулевой точке нашей границы, является приоритетным вопросом для нашей страны. С 2017 года был заключен ряд соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция деликатно выполняет требования соглашений, стороной которых она является. Мы сделали необходимые предупреждения на различных международных площадках о том, что недавние атаки на Идлиб достигли масштабов, которые нанесут ущерб духу и функционированию астанинских соглашений и приведут к серьезным жертвам среди гражданского населения, и мы отметили, что эти атаки должны быть прекращены. По сути, недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.
* Запрещенная в России террористическая организация
Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии
28 ноября, 23:20
 
Война в СирииВ миреСирияИдлиб (мухафаза)ТурцияООН
 
 
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