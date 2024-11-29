Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу
Турция заявила о выполнении требований соглашений по идлибской зоне деэскалации
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет требования соглашений по идлибской зоне деэскалации, стороной которых она является, говорится в заявлении МИД страны.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
"Поддержание спокойствия в Идлибе и соседнем регионе, который находится на нулевой точке нашей границы, является приоритетным вопросом для нашей страны. С 2017 года был заключен ряд соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция деликатно выполняет требования соглашений, стороной которых она является. Мы сделали необходимые предупреждения на различных международных площадках о том, что недавние атаки на Идлиб достигли масштабов, которые нанесут ущерб духу и функционированию астанинских соглашений и приведут к серьезным жертвам среди гражданского населения, и мы отметили, что эти атаки должны быть прекращены. По сути, недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация