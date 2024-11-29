https://ria.ru/20241129/turtsija-1986555328.html

Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу

Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу - РИА Новости, 29.11.2024

Турция заявила о выполнении всех соглашений по Идлибу

Турция выполняет требования соглашений по идлибской зоне деэскалации, стороной которых она является, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:47

2024-11-29T18:47

2024-11-29T18:47

война в сирии

в мире

сирия

идлиб (мухафаза)

турция

оон

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турция выполняет требования соглашений по идлибской зоне деэскалации, стороной которых она является, говорится в заявлении МИД страны. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники. "Поддержание спокойствия в Идлибе и соседнем регионе, который находится на нулевой точке нашей границы, является приоритетным вопросом для нашей страны. С 2017 года был заключен ряд соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция деликатно выполняет требования соглашений, стороной которых она является. Мы сделали необходимые предупреждения на различных международных площадках о том, что недавние атаки на Идлиб достигли масштабов, которые нанесут ущерб духу и функционированию астанинских соглашений и приведут к серьезным жертвам среди гражданского населения, и мы отметили, что эти атаки должны быть прекращены. По сути, недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html

https://ria.ru/20241128/aleppo-1986344128.html

сирия

идлиб (мухафаза)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, идлиб (мухафаза), турция, оон