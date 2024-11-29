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В Ливане обвинили израильских военных в нарушении перемирия
В Ливане обвинили израильских военных в нарушении перемирия - РИА Новости, 29.11.2024
В Ливане обвинили израильских военных в нарушении перемирия
Звено из четыре танков "Меркава" армии Израиля пересекло границу Ливана в районе поселения Хиям, нарушив соглашение о прекращении огня, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:18
2024-11-29T15:18
2024-11-29T15:24
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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Звено из четыре танков "Меркава" армии Израиля пересекло границу Ливана в районе поселения Хиям, нарушив соглашение о прекращении огня, сообщает в четверг ливанское национальное агентство NNA. "Четыре израильских танка пересекли границу и были замечены в западной части поселения Хиям", - пишет агентство. Ранее сообщалось, что израильские военные открыли огонь на въезде в город Бинт Жбейль на юге Ливана в результате чего ранения получили двое мирных жителя. В среду в 4.00 утра по местному времени (5.00 по московскому) вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем.
https://ria.ru/20241127/peremirie-1985914419.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане обвинили израильских военных в нарушении перемирия
NNA: израильские танки пересекли границу Ливана, нарушив соглашение о перемирии