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В Ливане обвинили израильских военных в нарушении перемирия

В Ливане обвинили израильских военных в нарушении перемирия - РИА Новости, 29.11.2024

В Ливане обвинили израильских военных в нарушении перемирия

Звено из четыре танков "Меркава" армии Израиля пересекло границу Ливана в районе поселения Хиям, нарушив соглашение о прекращении огня, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:18

2024-11-29T15:18

2024-11-29T15:24

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Звено из четыре танков "Меркава" армии Израиля пересекло границу Ливана в районе поселения Хиям, нарушив соглашение о прекращении огня, сообщает в четверг ливанское национальное агентство NNA. "Четыре израильских танка пересекли границу и были замечены в западной части поселения Хиям", - пишет агентство. Ранее сообщалось, что израильские военные открыли огонь на въезде в город Бинт Жбейль на юге Ливана в результате чего ранения получили двое мирных жителя. В среду в 4.00 утра по местному времени (5.00 по московскому) вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024