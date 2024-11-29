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В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине

В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине - РИА Новости, 29.11.2024

В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине

Очевиден ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант мирного урегулирования на Украине, на который рассчитывает НАТО, заявили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:30

2024-11-29T09:30

2024-11-29T10:56

в мире

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украина

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Очевиден ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант мирного урегулирования на Украине, на который рассчитывает НАТО, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). По данным спецслужбы, в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша, планируется развернуть в стране "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. "Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования - ответ очевиден", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html

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