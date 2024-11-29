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В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
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09:30 29.11.2024 (обновлено: 10:56 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svr-1986368153.html
В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине
В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине
Очевиден ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант мирного урегулирования на Украине, на который рассчитывает НАТО, заявили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:30
2024-11-29T10:56
в мире
россия
украина
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Очевиден ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант мирного урегулирования на Украине, на который рассчитывает НАТО, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). По данным спецслужбы, в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша, планируется развернуть в стране "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. "Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования - ответ очевиден", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html
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в мире, россия, украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
В СВР прокомментировали предлагаемый НАТО вариант мира на Украине

В СВР назвали ответ о необходимости для РФ плана НАТО по Украине очевидным

© AP Photo / Yves LoggheЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Yves Logghe
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Очевиден ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант мирного урегулирования на Украине, на который рассчитывает НАТО, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По данным спецслужбы, в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша, планируется развернуть в стране "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
"Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования - ответ очевиден", - говорится в сообщении.
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