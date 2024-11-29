https://ria.ru/20241129/svo-1986464031.html

Медоборудование и детекторы дронов направила Тверская область в зону СВО

Медоборудование и детекторы дронов направила Тверская область в зону СВО - РИА Новости, 29.11.2024

Медоборудование и детекторы дронов направила Тверская область в зону СВО

Тверская область направила в зону спецоперации медицинское оборудование, автомобильные запчасти и дрон-детекторы отечественной разработки, сообщила пресс-служба РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:09

2024-11-29T15:09

2024-11-29T15:10

надежные люди

тверская область

сво

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РЯЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тверская область направила в зону спецоперации медицинское оборудование, автомобильные запчасти и дрон-детекторы отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона. "Тверская область направила очередной гуманитарный груз для участников СВО", - говорится в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что в состав гуманитарного груза вошли автомобильные запчасти, медоборудование и другие наименования. "В частности, в помощь медикам, которые находятся в зоне СВО, мы отправляем стабилизатор, который необходим для работы высокотехнологичных медицинских аппаратов, таких как рентген, КТ, УЗИ. Кроме того, в состав гумгруза включены газоанализаторы, расходные медицинские материалы. Также направляем дрон-детекторы – это наша, отечественная разработка", – приводятся в сообщении слова координатора Общественно полезного фонда Тверских добровольцев Ольги Симоновой. По данным пресс-службы, в начале декабря в регионе стартует инициатива фонда "Сеть Победы-Тверь". В ее рамках на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" любой желающий сможет поучаствовать в плетении маскировочных сетей.

https://ria.ru/20241129/kvadrokopter-1986349393.html

https://ria.ru/20241128/seti-1986337778.html

тверская область

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тверская область, сво