https://ria.ru/20241129/svo-1986464031.html
Медоборудование и детекторы дронов направила Тверская область в зону СВО
Медоборудование и детекторы дронов направила Тверская область в зону СВО - РИА Новости, 29.11.2024
Медоборудование и детекторы дронов направила Тверская область в зону СВО
Тверская область направила в зону спецоперации медицинское оборудование, автомобильные запчасти и дрон-детекторы отечественной разработки, сообщила пресс-служба РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:09
2024-11-29T15:09
2024-11-29T15:10
надежные люди
тверская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_618:231:3154:1657_1920x0_80_0_0_92fc607ada5e6f256aea951afec96a33.jpg
РЯЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тверская область направила в зону спецоперации медицинское оборудование, автомобильные запчасти и дрон-детекторы отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона. "Тверская область направила очередной гуманитарный груз для участников СВО", - говорится в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что в состав гуманитарного груза вошли автомобильные запчасти, медоборудование и другие наименования. "В частности, в помощь медикам, которые находятся в зоне СВО, мы отправляем стабилизатор, который необходим для работы высокотехнологичных медицинских аппаратов, таких как рентген, КТ, УЗИ. Кроме того, в состав гумгруза включены газоанализаторы, расходные медицинские материалы. Также направляем дрон-детекторы – это наша, отечественная разработка", – приводятся в сообщении слова координатора Общественно полезного фонда Тверских добровольцев Ольги Симоновой. По данным пресс-службы, в начале декабря в регионе стартует инициатива фонда "Сеть Победы-Тверь". В ее рамках на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" любой желающий сможет поучаствовать в плетении маскировочных сетей.
https://ria.ru/20241129/kvadrokopter-1986349393.html
https://ria.ru/20241128/seti-1986337778.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_a9c65e4579db1e741ebdcafb83e14060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, сво
Надежные люди, Тверская область, СВО
Медоборудование и детекторы дронов направила Тверская область в зону СВО
Из Тверской области в зону СВО направили медоборудование и дрон-детекторы
РЯЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Тверская область направила в зону спецоперации медицинское оборудование, автомобильные запчасти и дрон-детекторы отечественной разработки, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Тверская область направила очередной гуманитарный груз для участников СВО", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что в состав гуманитарного груза вошли автомобильные запчасти, медоборудование и другие наименования.
"В частности, в помощь медикам, которые находятся в зоне СВО, мы отправляем стабилизатор, который необходим для работы высокотехнологичных медицинских аппаратов, таких как рентген, КТ, УЗИ. Кроме того, в состав гумгруза включены газоанализаторы, расходные медицинские материалы. Также направляем дрон-детекторы – это наша, отечественная разработка", – приводятся в сообщении слова координатора Общественно полезного фонда Тверских добровольцев Ольги Симоновой.
По данным пресс-службы, в начале декабря в регионе стартует инициатива фонда "Сеть Победы-Тверь". В ее рамках на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" любой желающий сможет поучаствовать в плетении маскировочных сетей.