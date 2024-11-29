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Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 390 военных, пять орудий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:54
2024-11-29T12:54
2024-11-29T13:17
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 390 военных, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
ВСУ потеряли до 390 военных и артиллерию в зоне действий группировки "Днепр"