https://ria.ru/20241129/svo-1986415425.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 390 военных, пять орудий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:54

2024-11-29T12:54

2024-11-29T13:17

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 390 военных, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155 мм гаубицы М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 23 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из которых три 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)