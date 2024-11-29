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Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.11.2024
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю
Украинские формирования в течение недели в зоне ответственности российской группировки "Восток" потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:54
2024-11-29T12:54
2024-11-29T13:19
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в течение недели в зоне ответственности российской группировки "Восток" потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе Leopard, и 14 артиллерийских орудий, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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германия, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю
ВСУ потеряли до 960 военных в зоне действий "Востока" за неделю