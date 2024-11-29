Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 29.11.2024 (обновлено: 13:19 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svo-1986415269.html
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.11.2024
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю
Украинские формирования в течение недели в зоне ответственности российской группировки "Восток" потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:54
2024-11-29T13:19
специальная военная операция на украине
германия
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_4b046a0b1018d29887658cb3e6d6f089.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в течение недели в зоне ответственности российской группировки "Восток" потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе Leopard, и 14 артиллерийских орудий, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_569:0:3300:2048_1920x0_80_0_0_0282ea98bb99e522c0e09f5dfe40ea83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" отразили восемь контратак ВСУ за неделю

ВСУ потеряли до 960 военных в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в течение недели в зоне ответственности российской группировки "Восток" потеряли до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе Leopard, и 14 артиллерийских орудий, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала