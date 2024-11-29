https://ria.ru/20241129/svo-1986411830.html

Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю

Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.11.2024

Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли за неделю более 2790 военнослужащих, пять РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:46

2024-11-29T12:46

2024-11-29T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли за неделю более 2790 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили восемь контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 2790 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства, уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)