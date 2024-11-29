https://ria.ru/20241129/svo-1986410915.html
"Запад" отразил 28 контратак ВСУ
"Запад" отразил 28 контратак ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
"Запад" отразил 28 контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Копанки в Харьковской области, отразили 28 атак, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:44
2024-11-29T12:44
2024-11-29T12:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Копанки в Харьковской области, отразили 28 атак, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 28 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО."Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
"Запад" отразил 28 контратак ВСУ
"Запад" отразил 28 контратак ВСУ, враг потерял более 3150 военных