https://ria.ru/20241129/svo-1986410915.html

"Запад" отразил 28 контратак ВСУ

"Запад" отразил 28 контратак ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

"Запад" отразил 28 контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Копанки в Харьковской области, отразили 28 атак, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:44

2024-11-29T12:44

2024-11-29T12:49

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Копанки в Харьковской области, отразили 28 атак, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 28 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 3150 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО."Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html

харьковская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато