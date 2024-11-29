https://ria.ru/20241129/svo-1986410466.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 29.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял более 2910 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:42

2024-11-29T12:42

2024-11-29T13:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял более 2910 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Отразили 53 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)