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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 29.11.2024 (обновлено: 13:20 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svo-1986410466.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 29.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял более 2910 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:42
2024-11-29T13:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял более 2910 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии."Отразили 53 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 2910 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 53 контратаки ВСУ, противник потерял более 2910 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Отразили 53 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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