ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю
ВС России уничтожили две установки ВСУ "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожены в том числе две пусковые установки ВСУ с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.
Отмечается, что всего за этот период ВС РФ нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.
Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.
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