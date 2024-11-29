https://ria.ru/20241129/svo-1986409750.html

ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю

ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю - РИА Новости, 29.11.2024

ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю

Российские Вооружённые Силы за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожены в том числе две пусковые... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:38

2024-11-29T12:38

2024-11-29T12:56

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожены в том числе две пусковые установки ВСУ с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун", сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.Отмечается, что всего за этот период ВС РФ нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.

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