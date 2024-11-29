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ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 29.11.2024 (обновлено: 12:56 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svo-1986409750.html
ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю
ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю - РИА Новости, 29.11.2024
ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю
Российские Вооружённые Силы за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожены в том числе две пусковые... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:38
2024-11-29T12:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожены в том числе две пусковые установки ВСУ с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун", сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.Отмечается, что всего за этот период ВС РФ нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России уничтожили две установки "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю

ВС России уничтожили две установки ВСУ "Гром-2" и комплекс "Нептун" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожены в том числе две пусковые установки ВСУ с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 ноября.
Отмечается, что всего за этот период ВС РФ нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.
Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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