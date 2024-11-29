https://ria.ru/20241129/svo-1986392650.html

Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии

Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии - РИА Новости, 29.11.2024

Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии

Для военнослужащих, проходящих лечение после работы в зоне СВО в госпиталях на Камчатке, организуют экскурсии по региону, сообщил руководитель администрации... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:25

2024-11-29T11:25

2024-11-29T11:25

камчатский край

камчатка

вилючинск

курск

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986392190_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98e45907d0ac5c14db80ccfd4c269c13.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноя – РИА Новости️. Для военнослужащих, проходящих лечение после работы в зоне СВО в госпиталях на Камчатке, организуют экскурсии по региону, сообщил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов, передаёт пресс-служба регионального правительства. "По поручению губернатора мы встречаемся с военнослужащими, которые лечатся в военных госпиталях региона. На встрече в госпитале Вилючинска мы обсудили вопросы реабилитации после ранения. В случае необходимости окажем содействие. Военнослужащие с большим энтузиазмом воспринимают экскурсии, поэтому мы проговорили, что решим вопросы для того, чтобы вывезти ребят за пределы госпиталя и устроить небольшую экскурсию, если позволяет состояние здоровья. Это будет очень важным фактором в их реабилитации", - сказал Сергей Меркулов. В госпитале Вилючинска медицинскую помощь получают военнослужащие-участники специальной военной операции. Речь идёт не только о бойцах родом с Камчатки, но и о тех, кто был ранен в ходе выполнения боевых задач в Донецкой Народной Республике и на курском направлении. "Я получил осколочное ранение в Курске. Сначала был в Курске, потом в Москве и из Москвы прилетел на Камчатку. Внимания оказывают очень много. Камчатка очень привлекательна и нравится. Сейчас подлечат, и я пойду дальше служить. Встреча прошла хорошо, много хороших слов прозвучало. Объяснили, что могут помочь с некоторыми моментами", - рассказал военнослужащий с позывным "Булка".

https://ria.ru/20241112/kamchatka-1983286285.html

https://ria.ru/20241025/kamchatka-1979966885.html

камчатка

вилючинск

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камчатка, вилючинск, курск, сво