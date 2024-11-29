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Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии - РИА Новости, 29.11.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
11:25 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/svo-1986392650.html
Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии
Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии - РИА Новости, 29.11.2024
Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии
Для военнослужащих, проходящих лечение после работы в зоне СВО в госпиталях на Камчатке, организуют экскурсии по региону, сообщил руководитель администрации... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:25
2024-11-29T11:25
камчатский край
камчатка
вилючинск
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноя – РИА Новости️. Для военнослужащих, проходящих лечение после работы в зоне СВО в госпиталях на Камчатке, организуют экскурсии по региону, сообщил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов, передаёт пресс-служба регионального правительства. "По поручению губернатора мы встречаемся с военнослужащими, которые лечатся в военных госпиталях региона. На встрече в госпитале Вилючинска мы обсудили вопросы реабилитации после ранения. В случае необходимости окажем содействие. Военнослужащие с большим энтузиазмом воспринимают экскурсии, поэтому мы проговорили, что решим вопросы для того, чтобы вывезти ребят за пределы госпиталя и устроить небольшую экскурсию, если позволяет состояние здоровья. Это будет очень важным фактором в их реабилитации", - сказал Сергей Меркулов. В госпитале Вилючинска медицинскую помощь получают военнослужащие-участники специальной военной операции. Речь идёт не только о бойцах родом с Камчатки, но и о тех, кто был ранен в ходе выполнения боевых задач в Донецкой Народной Республике и на курском направлении. "Я получил осколочное ранение в Курске. Сначала был в Курске, потом в Москве и из Москвы прилетел на Камчатку. Внимания оказывают очень много. Камчатка очень привлекательна и нравится. Сейчас подлечат, и я пойду дальше служить. Встреча прошла хорошо, много хороших слов прозвучало. Объяснили, что могут помочь с некоторыми моментами", - рассказал военнослужащий с позывным "Булка".
https://ria.ru/20241112/kamchatka-1983286285.html
https://ria.ru/20241025/kamchatka-1979966885.html
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камчатка, вилючинск, курск, сво
Камчатский край, Камчатка, Вилючинск, Курск, СВО
Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии

Меркулов: для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии

© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского краяДля военных, лечащихся в госпиталях на Камчатке, проведут экскурсии по региону
Для военных, лечащихся в госпиталях на Камчатке, проведут экскурсии по региону - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края
Для военных, лечащихся в госпиталях на Камчатке, проведут экскурсии по региону
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноя – РИА Новости️. Для военнослужащих, проходящих лечение после работы в зоне СВО в госпиталях на Камчатке, организуют экскурсии по региону, сообщил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов, передаёт пресс-служба регионального правительства.
"По поручению губернатора мы встречаемся с военнослужащими, которые лечатся в военных госпиталях региона. На встрече в госпитале Вилючинска мы обсудили вопросы реабилитации после ранения. В случае необходимости окажем содействие. Военнослужащие с большим энтузиазмом воспринимают экскурсии, поэтому мы проговорили, что решим вопросы для того, чтобы вывезти ребят за пределы госпиталя и устроить небольшую экскурсию, если позволяет состояние здоровья. Это будет очень важным фактором в их реабилитации", - сказал Сергей Меркулов.
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В госпитале Вилючинска медицинскую помощь получают военнослужащие-участники специальной военной операции. Речь идёт не только о бойцах родом с Камчатки, но и о тех, кто был ранен в ходе выполнения боевых задач в Донецкой Народной Республике и на курском направлении.
"Я получил осколочное ранение в Курске. Сначала был в Курске, потом в Москве и из Москвы прилетел на Камчатку. Внимания оказывают очень много. Камчатка очень привлекательна и нравится. Сейчас подлечат, и я пойду дальше служить. Встреча прошла хорошо, много хороших слов прозвучало. Объяснили, что могут помочь с некоторыми моментами", - рассказал военнослужащий с позывным "Булка".
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