Для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии
Меркулов: для раненых в зоне СВО на Камчатке организуют экскурсии
© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского краяДля военных, лечащихся в госпиталях на Камчатке, проведут экскурсии по региону
Для военных, лечащихся в госпиталях на Камчатке, проведут экскурсии по региону
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноя – РИА Новости️. Для военнослужащих, проходящих лечение после работы в зоне СВО в госпиталях на Камчатке, организуют экскурсии по региону, сообщил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов, передаёт пресс-служба регионального правительства.
"По поручению губернатора мы встречаемся с военнослужащими, которые лечатся в военных госпиталях региона. На встрече в госпитале Вилючинска мы обсудили вопросы реабилитации после ранения. В случае необходимости окажем содействие. Военнослужащие с большим энтузиазмом воспринимают экскурсии, поэтому мы проговорили, что решим вопросы для того, чтобы вывезти ребят за пределы госпиталя и устроить небольшую экскурсию, если позволяет состояние здоровья. Это будет очень важным фактором в их реабилитации", - сказал Сергей Меркулов.
В госпитале Вилючинска медицинскую помощь получают военнослужащие-участники специальной военной операции. Речь идёт не только о бойцах родом с Камчатки, но и о тех, кто был ранен в ходе выполнения боевых задач в Донецкой Народной Республике и на курском направлении.
"Я получил осколочное ранение в Курске. Сначала был в Курске, потом в Москве и из Москвы прилетел на Камчатку. Внимания оказывают очень много. Камчатка очень привлекательна и нравится. Сейчас подлечат, и я пойду дальше служить. Встреча прошла хорошо, много хороших слов прозвучало. Объяснили, что могут помочь с некоторыми моментами", - рассказал военнослужащий с позывным "Булка".