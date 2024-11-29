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США могут вернуть ядерное оружие на флот, заявили в "Росконгрессе" - РИА Новости, 29.11.2024
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09:35 29.11.2024 (обновлено: 09:54 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ssha-1986368862.html
США могут вернуть ядерное оружие на флот, заявили в "Росконгрессе"
США могут вернуть ядерное оружие на флот, заявили в "Росконгрессе" - РИА Новости, 29.11.2024
США могут вернуть ядерное оружие на флот, заявили в "Росконгрессе"
США могут вернуть тактическое ядерное оружие на корабли своих военно-морских сил, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:35
2024-11-29T09:54
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США могут вернуть тактическое ядерное оружие на корабли своих военно-морских сил, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. В сентябре 1991 года тогдашний президент США Джордж Буш-старший объявил о снятии всего тактического ядерного оружия с ВМС. По взаимной договоренности на кораблях ВМФ РФ также нет тактического ядерного оружия. "Соединенные Штаты могут рассматривать вариант отхода от денуклеаризации военно-морского флота", - говорится в докладе. Его авторы отмечают, что сегодня Соединенные Штаты могут сертифицировать под несение атомной бомбы B61-12 палубные истребители F-35C. Пройденная сертификация F-35A должна упростить аналогичный процесс для истребителя ВМС. Если внутренние отсеки истребителя пятого поколения по какой-то причине не позволят этого сделать, то оснастить ядерными бомбами смогут F-18 Super Hornet. Он прежде был добавлен в список носителей ядерного оружия, а затем из него исключен.
https://ria.ru/20241128/podpolkovnik-1986222001.html
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в мире, сша, джордж буш (младший), вмф рф
В мире, США, Джордж Буш (младший), ВМФ РФ
США могут вернуть ядерное оружие на флот, заявили в "Росконгрессе"

"Росконгресс": США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот

© Фото : U.S. Navy / Michael H. LehmanВМС США
ВМС США - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : U.S. Navy / Michael H. Lehman
ВМС США . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США могут вернуть тактическое ядерное оружие на корабли своих военно-морских сил, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости.
В сентябре 1991 года тогдашний президент США Джордж Буш-старший объявил о снятии всего тактического ядерного оружия с ВМС. По взаимной договоренности на кораблях ВМФ РФ также нет тактического ядерного оружия.
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"Соединенные Штаты могут рассматривать вариант отхода от денуклеаризации военно-морского флота", - говорится в докладе.
Его авторы отмечают, что сегодня Соединенные Штаты могут сертифицировать под несение атомной бомбы B61-12 палубные истребители F-35C. Пройденная сертификация F-35A должна упростить аналогичный процесс для истребителя ВМС. Если внутренние отсеки истребителя пятого поколения по какой-то причине не позволят этого сделать, то оснастить ядерными бомбами смогут F-18 Super Hornet. Он прежде был добавлен в список носителей ядерного оружия, а затем из него исключен.
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