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Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/spetsoperatsiya-1986553394.html
Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 29.11.2024
Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, СВР заявило, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:36
2024-11-29T18:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
андрей белоусов
михаил галузин
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, СВР заявило, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент, Белоусов прибыл с визитом в КНДР, ВСУ потеряли за минувшие сутки на курском направлении более 340 военнослужащих. ВС России взяли под контроль Раздольное и Воровское в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО сбили за минувшую неделю 10 ракет ATACMS. ВС РФ за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, уничтожены в том числе две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун". За неделю на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на курском направлении. ПВО сбила за сутки 47 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над Ростовской областью, по три над Белгородской, Брянской и Воронежской, восемь - над Краснодарским краем и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов прибыл с визитом в КНДРГлава Минобороны РФ Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает российское военное ведомство. "В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении. В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль. На переговорах с министром обороны КНДР Белоусов заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется. Он также сказал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 340 военныхЗа сутки потери ВСУ в Курской области составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих, 223 танка. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 10 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. СВР заявило, что Запад развернет на Украина "миротворческий контингент"По данным Службы внешней разведки (СВР), в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша. По информации спецслужбы, альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, на которых планирует обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, сообщило пресс-бюро СВР. Территории, по данным спецслужбы, предполагается распределить: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании. МИД России назвал провокационным планы НАТО по контингенту на УкраинеВозможные планы Запада по вводу контингента на Украину, озвученные СВР РФ, являются провокационными, они говорят о намерении Запада ещё глубже войти в противостояние с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить миротворческий контингент на Украине, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
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россия, украина, донецкая народная республика, андрей белоусов, михаил галузин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, нато, в мире, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Михаил Галузин, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, КНДР (Северная Корея)

Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) ВС РФ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, СВР заявило, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент, Белоусов прибыл с визитом в КНДР, ВСУ потеряли за минувшие сутки на курском направлении более 340 военнослужащих.

ВС России взяли под контроль Раздольное и Воровское в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО сбили за минувшую неделю 10 ракет ATACMS. ВС РФ за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, уничтожены в том числе две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун". За неделю на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на курском направлении.
Последствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР
Вчера, 16:58

ПВО сбила за сутки 47 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над Ростовской областью, по три над Белгородской, Брянской и Воронежской, восемь - над Краснодарским краем и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает российское военное ведомство.
"В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР
Вчера, 10:29
В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
На переговорах с министром обороны КНДР Белоусов заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется. Он также сказал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.

ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 340 военных

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих, 223 танка. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 10 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Кадры ювелирного удара по БПЛА самолетного типа Grey Widow ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения ударного БПЛА ВСУ российским дроном
Вчера, 17:30

СВР заявило, что Запад развернет на Украина "миротворческий контингент"

По данным Службы внешней разведки (СВР), в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша. По информации спецслужбы, альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, на которых планирует обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, сообщило пресс-бюро СВР. Территории, по данным спецслужбы, предполагается распределить: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.

МИД России назвал провокационным планы НАТО по контингенту на Украине

Возможные планы Запада по вводу контингента на Украину, озвученные СВР РФ, являются провокационными, они говорят о намерении Запада ещё глубже войти в противостояние с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить миротворческий контингент на Украине, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
Вчера, 09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовМихаил ГалузинДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныНАТОВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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