https://ria.ru/20241129/spetsoperatsiya-1986553394.html

Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 29.11.2024

Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, СВР заявило, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:36

2024-11-29T18:36

2024-11-29T18:36

специальная военная операция на украине

россия

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андрей белоусов

михаил галузин

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, СВР заявило, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент, Белоусов прибыл с визитом в КНДР, ВСУ потеряли за минувшие сутки на курском направлении более 340 военнослужащих. ВС России взяли под контроль Раздольное и Воровское в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО сбили за минувшую неделю 10 ракет ATACMS. ВС РФ за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, уничтожены в том числе две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун". За неделю на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на курском направлении. ПВО сбила за сутки 47 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над Ростовской областью, по три над Белгородской, Брянской и Воронежской, восемь - над Краснодарским краем и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов прибыл с визитом в КНДРГлава Минобороны РФ Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает российское военное ведомство. "В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении. В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль. На переговорах с министром обороны КНДР Белоусов заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется. Он также сказал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 340 военныхЗа сутки потери ВСУ в Курской области составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих, 223 танка. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 10 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. СВР заявило, что Запад развернет на Украина "миротворческий контингент"По данным Службы внешней разведки (СВР), в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша. По информации спецслужбы, альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, на которых планирует обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, сообщило пресс-бюро СВР. Территории, по данным спецслужбы, предполагается распределить: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании. МИД России назвал провокационным планы НАТО по контингенту на УкраинеВозможные планы Запада по вводу контингента на Украину, озвученные СВР РФ, являются провокационными, они говорят о намерении Запада ещё глубже войти в противостояние с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить миротворческий контингент на Украине, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

https://ria.ru/20241129/dnr-1986516009.html

https://ria.ru/20241129/belousov-1986381526.html

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