Спецоперация, 29 ноября: Белоусов прибыл с визитом в КНДР
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, СВР заявило, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент, Белоусов прибыл с визитом в КНДР, ВСУ потеряли за минувшие сутки на курском направлении более 340 военнослужащих.
ВС России взяли под контроль Раздольное и Воровское в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Раздольное и Воровское в ДНР, сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО сбили за минувшую неделю 10 ракет ATACMS. ВС РФ за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, уничтожены в том числе две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2" и пусковая установка противокорабельного комплекса "Нептун". За неделю на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на курском направлении.
Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР
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ПВО сбила за сутки 47 БПЛА над регионами России
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над Ростовской областью, по три над Белгородской, Брянской и Воронежской, восемь - над Краснодарским краем и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает российское военное ведомство.
"В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении.
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР
Вчера, 10:29
В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
На переговорах с министром обороны КНДР Белоусов заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется. Он также сказал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.
ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 340 военных
За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих, 223 танка. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 10 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
СВР заявило, что Запад развернет на Украина "миротворческий контингент"
По данным Службы внешней разведки (СВР), в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша. По информации спецслужбы, альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, на которых планирует обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, сообщило пресс-бюро СВР. Территории, по данным спецслужбы, предполагается распределить: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании.
МИД России назвал провокационным планы НАТО по контингенту на Украине
Возможные планы Запада по вводу контингента на Украину, озвученные СВР РФ, являются провокационными, они говорят о намерении Запада ещё глубже войти в противостояние с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить миротворческий контингент на Украине, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.