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Утвержден состав Общественного совета Заксобрания Свердловской области - РИА Новости, 29.11.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:50 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/sovet-1986510250.html
Утвержден состав Общественного совета Заксобрания Свердловской области
Утвержден состав Общественного совета Заксобрания Свердловской области - РИА Новости, 29.11.2024
Утвержден состав Общественного совета Заксобрания Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:50
2024-11-29T16:50
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при Заксобрании, сообщает пресс-служба регионального парламента. В совещательный орган вошли 12 человек, трое из них – впервые. Это юрист Алексей Белов, экс-представитель губернатора в Законодательном Собрании Свердловской области Виктор Миронов и председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Свердловской области Владимир Крупкин. "Общественный совет формируется на три года. Предыдущие составы совета помогли принять ряд важных для Свердловской области документов. Члены Общественного совета могут изучать общественное мнение и разрабатывать рекомендации для принимаемых документов, поэтому в него включаются настоящие профессионалы. Трех из них назначает председатель Законодательного Собрания из числа кандидатур, которые выдвигают некоммерческие организации, шесть членов представляет региональная Общественная палата, а три члена избираются на основе конкурса. В этот раз на конкурс заявлялись 13 человек. Уверена, что работа Общественного совета при Законодательном Собрании будет залогом успешного законотворчества регионального парламента", – цитирует пресс-служба Бабушкину. В Общественный совет при Законодательном Собрании Свердловской области вновь вошли: Владимир Винницкий (по представлению Общественной палаты Свердловской области), Анатолий Гайда (по представлению благотворительного фонда "Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина"), Владимир Дадеко (по представлению Свердловской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане), Алексей Киселев (по представлению Общественной палаты Свердловской области), Ирина Левина (по представлению Общественной палаты Свердловской области), Сергей Майзель (по представлению регионального отделения работодателей "Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области"), Анатолий Павлов (по представлению свердловской областной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение"), Юрий Судаков (по представлению Общественной палаты Свердловской области) и Владимир Щелоков (по представлению Общественной палаты Свердловской области).
https://ria.ru/20241127/babushkina-1986072056.html
https://ria.ru/20241126/ural-1985741292.html
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людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина
Утвержден состав Общественного совета Заксобрания Свердловской области

Бабушкина утвердила Общественный совет при Заксобрании Свердловской области

© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при Заксобрании
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при Заксобрании - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при Заксобрании
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при Заксобрании, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В совещательный орган вошли 12 человек, трое из них – впервые. Это юрист Алексей Белов, экс-представитель губернатора в Законодательном Собрании Свердловской области Виктор Миронов и председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Свердловской области Владимир Крупкин.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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"Общественный совет формируется на три года. Предыдущие составы совета помогли принять ряд важных для Свердловской области документов. Члены Общественного совета могут изучать общественное мнение и разрабатывать рекомендации для принимаемых документов, поэтому в него включаются настоящие профессионалы. Трех из них назначает председатель Законодательного Собрания из числа кандидатур, которые выдвигают некоммерческие организации, шесть членов представляет региональная Общественная палата, а три члена избираются на основе конкурса. В этот раз на конкурс заявлялись 13 человек. Уверена, что работа Общественного совета при Законодательном Собрании будет залогом успешного законотворчества регионального парламента", – цитирует пресс-служба Бабушкину.
В Общественный совет при Законодательном Собрании Свердловской области вновь вошли: Владимир Винницкий (по представлению Общественной палаты Свердловской области), Анатолий Гайда (по представлению благотворительного фонда "Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина"), Владимир Дадеко (по представлению Свердловской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане), Алексей Киселев (по представлению Общественной палаты Свердловской области), Ирина Левина (по представлению Общественной палаты Свердловской области), Сергей Майзель (по представлению регионального отделения работодателей "Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области"), Анатолий Павлов (по представлению свердловской областной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение"), Юрий Судаков (по представлению Общественной палаты Свердловской области) и Владимир Щелоков (по представлению Общественной палаты Свердловской области).
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Свердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
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