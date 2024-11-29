https://ria.ru/20241129/solyaris-1986471151.html
Мероприятия ивановского центра "Солярис" посетили 20 тысяч детей
Мероприятия ивановского центра "Солярис" посетили 20 тысяч детей - РИА Новости, 29.11.2024
Мероприятия ивановского центра "Солярис" посетили 20 тысяч детей
За два года на образовательных мероприятиях центра "Солярис" побывали 20 тысяч детей со всей Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:42
2024-11-29T15:42
2024-11-29T15:42
ивановская область
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819724149_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_8c5e9c90be4b811d7fefbfdc5eb55705.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За два года на образовательных мероприятиях центра "Солярис" побывали 20 тысяч детей со всей Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В этом учебном году в центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" реализуют более 30 регулярных образовательных программ, в том числе новые – по робототехнике и программированию", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что центр открыл свои двери для учащихся два года назад – 28 ноября 2022 года. Губернатор Станислав Воскресенский не раз подчеркивал: "Солярис" должен быть открыт для всех детей, которые тянутся к знаниям. "Если ребенок в принципе проявляет интерес к науке, он сюда уже может попасть. Этот центр – как для детей города Иваново, так и для жителей всех наших малых городов и сельской местности", - сказал ранее Воскресенский. Для иногородних ребят организуют, в том числе, длительные профильные смены, во время которых им предоставляют бесплатное проживание и проезд. За два года в образовательных мероприятиях центра выявления и поддержки одаренных детей приняли участие более 20 тысяч детей. Многим ребятам программы "Соляриса" помогли подготовиться к олимпиадам, некоторые благодаря знаниям, полученным в центре, смогли поступить на бюджетное место в желаемый вуз. В этом году в центре "Солярис" реализуют 30 регулярных программ по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт". Открыты новые программы: "Робототехника и программирование роботов", "Основы 3d-моделирования", "Программирование и анализ данных", "Математика". Проходят проектно-исследовательские программы в области химии, новых материалов, нанотехнологий, биохимии, биологии, экологии и агробиотехнологий, физике. Также ряд новых программ адресован школьникам 6-8 классов. Центр "Солярис" работает в тесном сотрудничестве с вузами, научно-исследовательскими коллективами, колледжами, учреждениями дополнительного образования, общеобразовательными учреждениями, социальными партнерами и бизнес-сообществом Ивановской области. Реализуются такие крупные образовательные и конкурсные проекты как "Умники и умницы Ивановского края", "Код будущего" по обучению программированию, проектные программы "ХИМТЕХ", "Биомедицина", "Искусственный интеллект", "Техноинтенсив", профильные смены "Врачи будущего", "Агрошкола", "Инжерные школы", олимпиадные многопрофильные школы и другие.
https://ria.ru/20241129/voskresenskiy-1986470496.html
https://ria.ru/20241129/ivanovo-1986470194.html
ивановская область
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819724149_0:0:1750:1312_1920x0_80_0_0_86ec57362dcae898e6f6b51688fa8898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский
Мероприятия ивановского центра "Солярис" посетили 20 тысяч детей
В Ивановской области 20 тысяч детей побывали на мероприятиях центра "Солярис"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За два года на образовательных мероприятиях центра "Солярис" побывали 20 тысяч детей со всей Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом учебном году в центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" реализуют более 30 регулярных образовательных программ, в том числе новые – по робототехнике и программированию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что центр открыл свои двери для учащихся два года назад – 28 ноября 2022 года. Губернатор Станислав Воскресенский
не раз подчеркивал: "Солярис" должен быть открыт для всех детей, которые тянутся к знаниям. "Если ребенок в принципе проявляет интерес к науке, он сюда уже может попасть. Этот центр – как для детей города Иваново
, так и для жителей всех наших малых городов и сельской местности", - сказал ранее Воскресенский.
Для иногородних ребят организуют, в том числе, длительные профильные смены, во время которых им предоставляют бесплатное проживание и проезд.
За два года в образовательных мероприятиях центра выявления и поддержки одаренных детей приняли участие более 20 тысяч детей. Многим ребятам программы "Соляриса" помогли подготовиться к олимпиадам, некоторые благодаря знаниям, полученным в центре, смогли поступить на бюджетное место в желаемый вуз.
В этом году в центре "Солярис" реализуют 30 регулярных программ по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт". Открыты новые программы: "Робототехника и программирование роботов", "Основы 3d-моделирования", "Программирование и анализ данных", "Математика". Проходят проектно-исследовательские программы в области химии, новых материалов, нанотехнологий, биохимии, биологии, экологии и агробиотехнологий, физике. Также ряд новых программ адресован школьникам 6-8 классов.
Центр "Солярис" работает в тесном сотрудничестве с вузами, научно-исследовательскими коллективами, колледжами, учреждениями дополнительного образования, общеобразовательными учреждениями, социальными партнерами и бизнес-сообществом Ивановской области
. Реализуются такие крупные образовательные и конкурсные проекты как "Умники и умницы Ивановского края", "Код будущего" по обучению программированию, проектные программы "ХИМТЕХ", "Биомедицина", "Искусственный интеллект", "Техноинтенсив", профильные смены "Врачи будущего", "Агрошкола", "Инжерные школы", олимпиадные многопрофильные школы и другие.