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ВВС Сирии нанесли удар по колонне бронетехники боевиков в Алеппо - РИА Новости, 29.11.2024
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Война в Сирии
 
18:45 29.11.2024 (обновлено: 19:04 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/siriya-1986555195.html
ВВС Сирии нанесли удар по колонне бронетехники боевиков в Алеппо
ВВС Сирии нанесли удар по колонне бронетехники боевиков в Алеппо - РИА Новости, 29.11.2024
ВВС Сирии нанесли удар по колонне бронетехники боевиков в Алеппо
Самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков на севере провинции Алеппо, которые собирались провести наступление совместно с... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:45
2024-11-29T19:04
война в сирии
в мире
сирия
алеппо
обострение ситуации в сирии — 2024
идлиб (мухафаза)
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АЛЕППО, 29 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков на севере провинции Алеппо, которые собирались провести наступление совместно с террористическими формированиями на Тель-Рифат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны, видео ударов авиации оказалось в распоряжении агентства. На кадрах, которые публикует РИА Новости, - уничтожение колонны бронетехники.Ранее сирийская боевая авиация нанесла удары по командному штабу террористов в населенном пункте Мари в провинции Алеппо. Также министерство обороны Сирии заявило, что сирийские Вооруженные силы отреагировали на атаку террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, боевики понесли большие потери в технике и живой силе.Ранее сообщалось, что сирийские вооруженные силы "отреагировали на террористическую атаку, которая продолжается до сих пор". Сирийская газета Al Watan сообщает со ссылкой на военные источники, что сирийская армия нанесла удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковала скопления террористов в Идлибе.
https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов по бронетехнике боевиков на севере провинции Алеппо
Самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков на севере провинции Алеппо, которые собирались наступать совместно с террористическими формированиями на Тель-Рифат. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах страны. Видео ударов авиации оказалось в распоряжении агентства. На кадрах, которые публикует РИА Новости, - уничтожение колонны бронетехники.
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в мире, сирия, алеппо, обострение ситуации в сирии — 2024, идлиб (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Алеппо, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Идлиб (мухафаза)
ВВС Сирии нанесли удар по колонне бронетехники боевиков в Алеппо

Сирийская авиация нанесла серию ударов по бронетехнике боевиков на севере Алеппо

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АЛЕППО, 29 ноя - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков на севере провинции Алеппо, которые собирались провести наступление совместно с террористическими формированиями на Тель-Рифат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны, видео ударов авиации оказалось в распоряжении агентства.
На кадрах, которые публикует РИА Новости, - уничтожение колонны бронетехники.
Ранее сирийская боевая авиация нанесла удары по командному штабу террористов в населенном пункте Мари в провинции Алеппо. Также министерство обороны Сирии заявило, что сирийские Вооруженные силы отреагировали на атаку террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, боевики понесли большие потери в технике и живой силе.
Ранее сообщалось, что сирийские вооруженные силы "отреагировали на террористическую атаку, которая продолжается до сих пор". Сирийская газета Al Watan сообщает со ссылкой на военные источники, что сирийская армия нанесла удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковала скопления террористов в Идлибе.
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