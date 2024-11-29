https://ria.ru/20241129/siriya-1986553662.html

В Турции придают важное значение территориальной целостности Сирии

В Турции придают важное значение территориальной целостности Сирии - РИА Новости, 29.11.2024

В Турции придают важное значение территориальной целостности Сирии

Турции придает крайне важное значение единству и территориальной целостности Сирии, рассчитывает, что не пострадает гражданское население, говорится в заявлении РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:36

2024-11-29T18:36

2024-11-29T18:36

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турции придает крайне важное значение единству и территориальной целостности Сирии, рассчитывает, что не пострадает гражданское население, говорится в заявлении МИД страны. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Для Турции крайне важно, чтобы не возникло новых и более серьезных нестабильностей и не пострадало гражданское население. С другой стороны, мы внимательно следим за ростом числа нападений на гражданское население и Турцию со стороны террористических групп в Тель-Рифаате и Манбидже, которые пытаются воспользоваться нынешней нестабильной обстановкой. Тот факт, что достигнутые ранее договоренности с заинтересованными сторонами о прекращении присутствия террористов в этих регионах не были выполнены, усиливает нашу обеспокоенность", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20241129/vvs-1986384141.html

https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html

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в мире, сирия, турция, алеппо, оон