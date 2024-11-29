В Турции придают важное значение территориальной целостности Сирии
В МИД Турции надеются, что гражданское население Сирии не пострадает
© Getty Images / dia images/Zana HalilБоевики террористической "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в Алеппо
© Getty Images / dia images/Zana Halil
Боевики террористической "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в Алеппо
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турции придает крайне важное значение единству и территориальной целостности Сирии, рассчитывает, что не пострадает гражданское население, говорится в заявлении МИД страны.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
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"Для Турции крайне важно, чтобы не возникло новых и более серьезных нестабильностей и не пострадало гражданское население. С другой стороны, мы внимательно следим за ростом числа нападений на гражданское население и Турцию со стороны террористических групп в Тель-Рифаате и Манбидже, которые пытаются воспользоваться нынешней нестабильной обстановкой. Тот факт, что достигнутые ранее договоренности с заинтересованными сторонами о прекращении присутствия террористов в этих регионах не были выполнены, усиливает нашу обеспокоенность", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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