В Турции следят за событиями в Сирии, заявили в МИД
В МИД Турции заявили, что следят за ситуацией в Сирии
© Getty Images / Anas Alkharboutli/picture alliance Бои в сельской местности Идлиба, Сирия
© Getty Images / Anas Alkharboutli/picture alliance
Бои в сельской местности Идлиба, Сирия
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии, есть факторы, вызывающие обеспокоенность Анкары, заявил МИД страны.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Алеппо
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"Мы внимательно следим за развитием событий в рамках того значения, которое мы придаем единству и территориальной целостности Сирии, и приоритета, который мы придаем борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористическая группировка, запрещенная в России