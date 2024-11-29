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В Турции следят за событиями в Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2024
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18:18 29.11.2024 (обновлено: 18:44 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/siriya-1986549163.html
В Турции следят за событиями в Сирии, заявили в МИД
В Турции следят за событиями в Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2024
В Турции следят за событиями в Сирии, заявили в МИД
Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии, есть факторы, вызывающие обеспокоенность Анкары, заявил МИД страны. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:18
2024-11-29T18:44
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии, есть факторы, вызывающие обеспокоенность Анкары, заявил МИД страны.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике."Мы внимательно следим за развитием событий в рамках того значения, которое мы придаем единству и территориальной целостности Сирии, и приоритета, который мы придаем борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20241129/vvs-1986384141.html
https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html
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в мире, турция, сирия, алеппо, оон
В мире, Турция, Сирия, Алеппо, ООН
В Турции следят за событиями в Сирии, заявили в МИД

В МИД Турции заявили, что следят за ситуацией в Сирии

© Getty Images / Anas Alkharboutli/picture alliance Бои в сельской местности Идлиба, Сирия
Бои в сельской местности Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Getty Images / Anas Alkharboutli/picture alliance
Бои в сельской местности Идлиба, Сирия
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии, есть факторы, вызывающие обеспокоенность Анкары, заявил МИД страны.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
Удары по террористам запрещенной в России Джебхат ан-Нусра силами ВВС Сирии - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Алеппо
Вчера, 10:40
"Мы внимательно следим за развитием событий в рамках того значения, которое мы придаем единству и территориальной целостности Сирии, и приоритета, который мы придаем борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Онджю Кечели.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Израильский удар по Пальмире - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана
Вчера, 08:18
 
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