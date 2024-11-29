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Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 29.11.2024
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17:25 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/siriya-1986529181.html
Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб
Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 29.11.2024
Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб
Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, говорится в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:25
2024-11-29T17:25
в мире
алеппо
идлиб (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, говорится в заявлении Главного командования армии САР. "Наши вооруженные силы продолжают укреплять живой силой и техникой все позиции на линиях боевого соприкосновения, чтобы предотвратить прорывы террористов и отразить их атаки", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, сирийским военным удалось вернуть контроль над рядом территорий, и армия продолжит наносить удары по террористам до полного их выдворения с территорий, подконтрольных сирийским властям, или до полного их уничтожения.
https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html
алеппо
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза)
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза)
Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб

Армия САР перебросила подкрепления на линии соприкосновения в Алеппо и Идлибе

© Фото : SANAАлеппо
Алеппо - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, говорится в заявлении Главного командования армии САР.
"Наши вооруженные силы продолжают укреплять живой силой и техникой все позиции на линиях боевого соприкосновения, чтобы предотвратить прорывы террористов и отразить их атаки", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике, сирийским военным удалось вернуть контроль над рядом территорий, и армия продолжит наносить удары по террористам до полного их выдворения с территорий, подконтрольных сирийским властям, или до полного их уничтожения.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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