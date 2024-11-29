https://ria.ru/20241129/siriya-1986529181.html

Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб

Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб - РИА Новости, 29.11.2024

Сирийская армия перебросила подкрепления в Алеппо и Идлиб

Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, говорится в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:25

2024-11-29T17:25

2024-11-29T17:25

в мире

алеппо

идлиб (мухафаза)

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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, говорится в заявлении Главного командования армии САР. "Наши вооруженные силы продолжают укреплять живой силой и техникой все позиции на линиях боевого соприкосновения, чтобы предотвратить прорывы террористов и отразить их атаки", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, сирийским военным удалось вернуть контроль над рядом территорий, и армия продолжит наносить удары по террористам до полного их выдворения с территорий, подконтрольных сирийским властям, или до полного их уничтожения.

https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html

алеппо

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза)