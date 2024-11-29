ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня
Reuters: в Сирии за три дня погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей
© Getty Images / dia images/Zana HalilПоследствия боевых действий в Алеппо. 28 ноября 2024
© Getty Images / dia images/Zana Halil
Последствия боевых действий в Алеппо. 28 ноября 2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцать семь мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли в результате столкновений на северо-западе Сирии за последние три дня, передает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в связи с сирийским кризисом Дэвида Кардена.
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"За последние три дня в ходе боевых действий на северо-западе Сирии погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей", - пишет агентство.
В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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