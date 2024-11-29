https://ria.ru/20241129/sirija-1986492827.html

ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня

ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня - РИА Новости, 29.11.2024

ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня

Двадцать семь мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли в результате столкновений на северо-западе Сирии за последние три дня, передает агентство... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:28

2024-11-29T16:28

2024-11-29T16:35

война в сирии

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сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

оон

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцать семь мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли в результате столкновений на северо-западе Сирии за последние три дня, передает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в связи с сирийским кризисом Дэвида Кардена. "За последние три дня в ходе боевых действий на северо-западе Сирии погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей", - пишет агентство. В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20241129/kreml-1986410182.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), оон, центр примирения враждующих сторон в сирии