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ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня - РИА Новости, 29.11.2024
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Война в Сирии
 
16:28 29.11.2024 (обновлено: 16:35 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/sirija-1986492827.html
ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня
ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня - РИА Новости, 29.11.2024
ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня
Двадцать семь мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли в результате столкновений на северо-западе Сирии за последние три дня, передает агентство... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:28
2024-11-29T16:35
война в сирии
в мире
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
оон
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцать семь мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли в результате столкновений на северо-западе Сирии за последние три дня, передает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в связи с сирийским кризисом Дэвида Кардена. "За последние три дня в ходе боевых действий на северо-западе Сирии погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей", - пишет агентство. В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20241129/kreml-1986410182.html
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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), оон, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), ООН, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня

Reuters: в Сирии за три дня погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей

© Getty Images / dia images/Zana HalilПоследствия боевых действий в Алеппо. 28 ноября 2024
Последствия боевых действий в Алеппо. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Getty Images / dia images/Zana Halil
Последствия боевых действий в Алеппо. 28 ноября 2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцать семь мирных жителей, среди которых восемь детей, погибли в результате столкновений на северо-западе Сирии за последние три дня, передает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в связи с сирийским кризисом Дэвида Кардена.
«
"За последние три дня в ходе боевых действий на северо-западе Сирии погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей", - пишет агентство.
В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию в Алеппо
Вчера, 12:41
 
Война в СирииВ миреСирияАлеппоИдлиб (мухафаза)ООНЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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