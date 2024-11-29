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Проживающего в Ялте гражданина Украины осудили за шпионаж - РИА Новости, 29.11.2024
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10:57 29.11.2024 (обновлено: 11:13 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/shpionazh-1986388091.html
Проживающего в Ялте гражданина Украины осудили за шпионаж
Проживающего в Ялте гражданина Украины осудили за шпионаж - РИА Новости, 29.11.2024
Проживающего в Ялте гражданина Украины осудили за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины, проживающего в Ялте, к 17 годам колонии за шпионаж, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:57
2024-11-29T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины, проживающего в Ялте, к 17 годам колонии за шпионаж, сообщила пресс-служба суда.Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 276 УК РФ "Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России (шпионаж), если эти деяния совершены иностранным гражданином". Подробности дела не раскрываются, заседания проводились в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, сообщили в пресс-службе."Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.
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украина, происшествия, ялта, россия, безопасность
Украина, Происшествия, Ялта, Россия, Безопасность
Проживающего в Ялте гражданина Украины осудили за шпионаж

Проживающий в Ялте гражданин Украины получил 17 лет за шпионаж

© Фото : Верховный Суд Республики КрымГражданин Украины, приговоренный к 17 годам колонии за шпионаж
Гражданин Украины, приговоренный к 17 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Верховный Суд Республики Крым
Гражданин Украины, приговоренный к 17 годам колонии за шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины, проживающего в Ялте, к 17 годам колонии за шпионаж, сообщила пресс-служба суда.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 276 УК РФ "Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России (шпионаж), если эти деяния совершены иностранным гражданином". Подробности дела не раскрываются, заседания проводились в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, сообщили в пресс-службе.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
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