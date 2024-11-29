https://ria.ru/20241129/sevastopol-1986392024.html
В Севастополе проверяют информацию об обнаружении взрывоопасного предмета
В Севастополе проверяют информацию об обнаружении взрывоопасного предмета - РИА Новости, 29.11.2024
В Севастополе проверяют информацию об обнаружении взрывоопасного предмета
В Севастополе экстренные службы проверяют информацию об обнаружении, возможно, взрывоопасного предмета, ситуация под контролем, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:21
2024-11-29T11:21
2024-11-29T11:21
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Севастополе экстренные службы проверяют информацию об обнаружении, возможно, взрывоопасного предмета, ситуация под контролем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "В настоящее время правоохранительными органами проверяется информация об обнаружении, возможно, взрывоопасного предмета. Ситуация под контролем", - написал Развожаев. Губернатор уточнил, что мероприятия проводятся на северной стороне города. "Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985975693.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе проверяют информацию об обнаружении взрывоопасного предмета
Развожаев: в Севастополе проверяют данные об обнаружении взрывоопасного предмета