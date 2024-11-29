https://ria.ru/20241129/rumyniya-1986412693.html

Первый тур выборов в Румынии могут повторить 15 декабря

Первый тур выборов в Румынии могут повторить 15 декабря - РИА Новости, 29.11.2024

Первый тур выборов в Румынии могут повторить 15 декабря

Первый тур президентских выборов в Румынии может быть повторно проведен 15 декабря, если конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:50

2024-11-29T12:50

2024-11-29T13:02

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Первый тур президентских выборов в Румынии может быть повторно проведен 15 декабря, если конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования, сообщил глава ЦИК Тони Греблэ, его слова цитирует румынский портал G4media. "Судя по имеющейся у нас информации, некоторые округа завершат пересчет голосов уже сегодня, и результат будет как можно скорее сообщен Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или признании выборов недействительными и об организации первого тура голосования по выборам президента 15 декабря, второго тура – 29 декабря, что доставляет нам много неудобств относительно организации выборов", - . В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.

https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html

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в мире, румыния, нато, президентские выборы в румынии — 2024