https://ria.ru/20241129/rumyniya-1986412693.html
Первый тур выборов в Румынии могут повторить 15 декабря
Первый тур выборов в Румынии могут повторить 15 декабря - РИА Новости, 29.11.2024
Первый тур выборов в Румынии могут повторить 15 декабря
Первый тур президентских выборов в Румынии может быть повторно проведен 15 декабря, если конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:50
2024-11-29T12:50
2024-11-29T13:02
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президентские выборы в румынии — 2024
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Первый тур президентских выборов в Румынии может быть повторно проведен 15 декабря, если конституционный суд страны отменит результаты прошедшего голосования, сообщил глава ЦИК Тони Греблэ, его слова цитирует румынский портал G4media. "Судя по имеющейся у нас информации, некоторые округа завершат пересчет голосов уже сегодня, и результат будет как можно скорее сообщен Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или признании выборов недействительными и об организации первого тура голосования по выборам президента 15 декабря, второго тура – 29 декабря, что доставляет нам много неудобств относительно организации выборов", - . В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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в мире, румыния, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Первый тур выборов в Румынии могут повторить 15 декабря
ЦИК Румынии: 15 декабря может повторно пройти первый тур президентских выборов