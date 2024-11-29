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Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России - РИА Новости, 29.11.2024
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19:23 29.11.2024 (обновлено: 19:44 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/rozysk-1986561127.html
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России - РИА Новости, 29.11.2024
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России
Журналист Илья Давлятчин* внесен в базу розыска МВД РФ, следует из базы ведомства. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:23
2024-11-29T19:44
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист Илья Давлятчин* внесен в базу розыска МВД РФ, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы.По какой именно статье разыскивается Давлятчин* не уточняется.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России

Журналиста Илью Давлятчина объявили в розыск в России по уголовной статье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист Илья Давлятчин* внесен в базу розыска МВД РФ, следует из базы ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы.
По какой именно статье разыскивается Давлятчин* не уточняется.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Пресс-конференция Евгении Чириковой* - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
МВД объявит в международный розыск экоактивистку Чирикову*
2 ноября, 16:40
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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