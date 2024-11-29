https://ria.ru/20241129/rozysk-1986561127.html
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России - РИА Новости, 29.11.2024
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России
Журналист Илья Давлятчин* внесен в базу розыска МВД РФ, следует из базы ведомства. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:23
2024-11-29T19:23
2024-11-29T19:44
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист Илья Давлятчин* внесен в базу розыска МВД РФ, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы.По какой именно статье разыскивается Давлятчин* не уточняется.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241102/chirikova-1981571245.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России
Журналиста Илью Давлятчина объявили в розыск в России по уголовной статье