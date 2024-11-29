https://ria.ru/20241129/rozysk-1986561127.html

Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России

Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России - РИА Новости, 29.11.2024

Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России

Журналист Илья Давлятчин* внесен в базу розыска МВД РФ, следует из базы ведомства. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:23

2024-11-29T19:23

2024-11-29T19:44

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист Илья Давлятчин* внесен в базу розыска МВД РФ, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы.По какой именно статье разыскивается Давлятчин* не уточняется.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241102/chirikova-1981571245.html

россия

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2024

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)