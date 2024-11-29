https://ria.ru/20241129/rotavirus-1986356088.html

Жена главы соццентра на Алтае назвала причину смерти постояльцев

Жена главы соццентра на Алтае назвала причину смерти постояльцев - РИА Новости, 29.11.2024

Жена главы соццентра на Алтае назвала причину смерти постояльцев

Причиной смерти постояльцев социального центра "Рубикон" на Алтае стал ротавирус, заявила в беседе с RT жена главы соццентра Наталья, которая там работает. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T06:02

2024-11-29T06:02

2024-11-29T06:02

происшествия

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алтайский край

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Причиной смерти постояльцев социального центра "Рубикон" на Алтае стал ротавирус, заявила в беседе с RT жена главы соццентра Наталья, которая там работает.По ее утверждению, постояльцев заразил бездомный, которого недавно привезли в соццентр."Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас", — заявила Наталья.Она сообщила, что вспышка заболевания началась в прошлую пятницу, двоих пострадавших они самостоятельно отвезли в больницу.В центре эпидемиологии и гигиены, по словам Натальи, назвали причиной случившегося ротавирус, и предписали все продезинфицировать. При этом количество заболевших на данный момент она не знает.Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что сейчас в больницах находятся 17 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241120/otravlenie-1984738796.html

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происшествия, россия, алтайский край