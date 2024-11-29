Жена главы соццентра на Алтае назвала причину смерти постояльцев
RT: жена главы соццентра на Алтае назвала причиной смерти постояльцев ротавирус
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСоциальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Социальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Причиной смерти постояльцев социального центра "Рубикон" на Алтае стал ротавирус, заявила в беседе с RT жена главы соццентра Наталья, которая там работает.
По ее утверждению, постояльцев заразил бездомный, которого недавно привезли в соццентр.
В одной из школ Красноярска произошло массовое отравление
20 ноября, 08:06
«
"Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас", — заявила Наталья.
Она сообщила, что вспышка заболевания началась в прошлую пятницу, двоих пострадавших они самостоятельно отвезли в больницу.
В центре эпидемиологии и гигиены, по словам Натальи, назвали причиной случившегося ротавирус, и предписали все продезинфицировать. При этом количество заболевших на данный момент она не знает.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что сейчас в больницах находятся 17 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.