https://ria.ru/20241129/rospotrebnadzor-1986423214.html
В Красноярском крае проверят видео с танцами в школьной столовой
В Красноярском крае проверят видео с танцами в школьной столовой - РИА Новости, 29.11.2024
В Красноярском крае проверят видео с танцами в школьной столовой
Красноярский Роспотребнадзор начал проверку после видео, на котором сотрудницы школьной столовой в поселке Шушенское танцуют с мясом в руках, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:21
2024-11-29T13:21
2024-11-29T13:41
происшествия
минусинск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя – РИА Новости. Красноярский Роспотребнадзор начал проверку после видео, на котором сотрудницы школьной столовой в поселке Шушенское танцуют с мясом в руках, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. По данным Роспотребнадзора, ранее в соцсетях Минусинска Красноярского края распространилось видео, на котором в школьной столовой происходят "танцы с костями". Согласно комментариям, действия происходят в школе, расположенной в поселке Шушенское. "Не надо быть специалистом, чтобы разглядеть в этом ролике грубые нарушения санитарных норм и требований. Мы уже их насчитали не менее пяти. В настоящее время сотрудники Управления Роспотребнадзора проверяют всю информацию", - говорится в сообщении ведомства. Пресс-служба управления также отмечает, что в отношении нарушительниц ведомство примет исчерпывающие меры.
https://ria.ru/20241129/peterburg-1986391641.html
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происшествия, минусинск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярском крае проверят видео с танцами в школьной столовой
Танцы с мясом в столовой Красноярского края привлекли внимание Роспотребнадзора