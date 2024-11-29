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На Алтае назвали возможную причину смерти постояльцев соццентра
На Алтае назвали возможную причину смерти постояльцев соццентра - РИА Новости, 29.11.2024
На Алтае назвали возможную причину смерти постояльцев соццентра
Причиной смерти постояльцев соццентра в Алтайском крае, предположительно, стала инфекция, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:00
2024-11-29T13:00
2024-11-29T17:57
происшествия
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БАРНАУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Причиной смерти постояльцев соццентра в Алтайском крае, предположительно, стала инфекция, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону. "Мы подозреваем, что причиной смерти постояльцев социального центра в Алтайском крае стала инфекция, но какого рода — непонятно. Это точно не пищевое отравление", — подчеркнули там.В управлении Роспотребнадзора добавили, что точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.Накануне в частной социальной организации нашли тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек госпитализировали в медучреждения, где впоследствии двое из них скончались.По последним данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек. Пятеро из них находятся в реанимации, остальные — в инфекционном отделении.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Председателя правления соццентра задержали, в отношении него готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен ведомством на контроль.
https://ria.ru/20241129/peterburg-1986391641.html
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происшествия, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Алтайский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Алтае назвали возможную причину смерти постояльцев соццентра
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае могла стать инфекция
БАРНАУЛ, 29 ноя — РИА Новости.
Причиной смерти постояльцев соццентра в Алтайском крае, предположительно, стала инфекция, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора
по региону.
«
"Мы подозреваем, что причиной смерти постояльцев социального центра в Алтайском крае
стала инфекция, но какого рода — непонятно. Это точно не пищевое отравление", — подчеркнули там.
В управлении Роспотребнадзора добавили, что точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.
Накануне в частной социальной организации нашли тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек госпитализировали в медучреждения, где впоследствии двое из них скончались.
По последним данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек. Пятеро из них находятся в реанимации, остальные — в инфекционном отделении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Председателя правления соццентра задержали, в отношении него готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен ведомством на контроль.