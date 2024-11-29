США модернизируют в Европе базы хранения ЯО, сообщил "Росконгресс"
"Росконгресс": США модернизируют в Европе большинство баз хранения ЯО
Инсталляция фонда Росконгресс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США модернизируют сейчас большинство баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости.
В настоящее время в пяти государствах НАТО имеется в общей сложности шесть баз, на которых в подземных хранилищах, известных как система хранения и безопасности оружия (Weapons Storage and Security System, WS3), хранятся американские ядерные авиабомбы.
"Стратегия ядерного сдерживания НАТО опирается на передовое развертывание ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклад заинтересованных союзников. Большинство ядерных баз в Европе проходят крупные модернизации. Они включают в себя повышение безопасности подземных хранилищ в рамках "программы продления срока службы" (Service Life Extension Program, SLEP) для WS3, установку оборудования, необходимого для нового истребителя бомбардировщика F-35A, способного нести ядерное вооружение, а также модернизацию программного обеспечения WS3, известную как Vault Modernization Program (VMP)", - говорится в докладе.
По предварительной информации, в рамках программы VMP планируется модернизировать до 180 хранилищ в различных локациях за пределами континентальной части США, а также в двух локациях на территории Соединенных Штатов. Каждое хранилище поддерживает размещение четырех авиабомб B61.
Национальными ядерными силами в Европе среди членов НАТО обладают Великобритания и Франция. По данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), Лондон и Париж располагают 515 ядерными боеголовками: у британцев их 225, у французов - 290.