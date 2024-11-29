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США модернизируют в Европе базы хранения ЯО, сообщил "Росконгресс" - РИА Новости, 29.11.2024
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05:33 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/roskongress-1986355622.html
США модернизируют в Европе базы хранения ЯО, сообщил "Росконгресс"
США модернизируют в Европе базы хранения ЯО, сообщил "Росконгресс" - РИА Новости, 29.11.2024
США модернизируют в Европе базы хранения ЯО, сообщил "Росконгресс"
США модернизируют сейчас большинство баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T05:33
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США модернизируют сейчас большинство баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. В настоящее время в пяти государствах НАТО имеется в общей сложности шесть баз, на которых в подземных хранилищах, известных как система хранения и безопасности оружия (Weapons Storage and Security System, WS3), хранятся американские ядерные авиабомбы. "Стратегия ядерного сдерживания НАТО опирается на передовое развертывание ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклад заинтересованных союзников. Большинство ядерных баз в Европе проходят крупные модернизации. Они включают в себя повышение безопасности подземных хранилищ в рамках "программы продления срока службы" (Service Life Extension Program, SLEP) для WS3, установку оборудования, необходимого для нового истребителя бомбардировщика F-35A, способного нести ядерное вооружение, а также модернизацию программного обеспечения WS3, известную как Vault Modernization Program (VMP)", - говорится в докладе. По предварительной информации, в рамках программы VMP планируется модернизировать до 180 хранилищ в различных локациях за пределами континентальной части США, а также в двух локациях на территории Соединенных Штатов. Каждое хранилище поддерживает размещение четырех авиабомб B61. Национальными ядерными силами в Европе среди членов НАТО обладают Великобритания и Франция. По данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), Лондон и Париж располагают 515 ядерными боеголовками: у британцев их 225, у французов - 290.
https://ria.ru/20241128/izrail-1986253361.html
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европа, сша, великобритания, нато, в мире
Европа, США, Великобритания, НАТО, В мире
США модернизируют в Европе базы хранения ЯО, сообщил "Росконгресс"

"Росконгресс": США модернизируют в Европе большинство баз хранения ЯО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнсталляция фонда Росконгресс
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Инсталляция фонда Росконгресс. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США модернизируют сейчас большинство баз хранения ядерного оружия в Европе, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости.
В настоящее время в пяти государствах НАТО имеется в общей сложности шесть баз, на которых в подземных хранилищах, известных как система хранения и безопасности оружия (Weapons Storage and Security System, WS3), хранятся американские ядерные авиабомбы.
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"Стратегия ядерного сдерживания НАТО опирается на передовое развертывание ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклад заинтересованных союзников. Большинство ядерных баз в Европе проходят крупные модернизации. Они включают в себя повышение безопасности подземных хранилищ в рамках "программы продления срока службы" (Service Life Extension Program, SLEP) для WS3, установку оборудования, необходимого для нового истребителя бомбардировщика F-35A, способного нести ядерное вооружение, а также модернизацию программного обеспечения WS3, известную как Vault Modernization Program (VMP)", - говорится в докладе.
По предварительной информации, в рамках программы VMP планируется модернизировать до 180 хранилищ в различных локациях за пределами континентальной части США, а также в двух локациях на территории Соединенных Штатов. Каждое хранилище поддерживает размещение четырех авиабомб B61.
Национальными ядерными силами в Европе среди членов НАТО обладают Великобритания и Франция. По данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), Лондон и Париж располагают 515 ядерными боеголовками: у британцев их 225, у французов - 290.
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