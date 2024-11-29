https://ria.ru/20241129/roskongress-1986349856.html

"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО

"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО - РИА Новости, 29.11.2024

"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО

США потратят до 2049 года 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений, следует из доклада... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:51

2024-11-29T01:51

2024-11-29T05:44

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США потратят до 2049 года 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. По состоянию на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок США составляли 3748 единиц. "Темпы модернизации ядерного оружия США ускоряются. В 2023 году Пентагон получил более 200 обновленных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год со времен окончания холодной войны. На модернизацию ядерных боеголовок по линии министерства энергетики Соединенные Штаты планируют потратить около 138 миллиардов долларов в период с 2024 по 2049 финансовые года", - говорится в докладе. Его авторы также отмечают, что еще около 500 миллиардов долларов придется на управление запасами, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения, исследования, разработки, испытания и оценки, иную оружейную деятельность и, наконец, инфраструктурные операции. Последние включают управление, обслуживание, строительство и модернизацию программных объектов управления ядерной безопасности министерства энергетики США для обеспечения гибкого и устойчивого ядерного комплекса, способного удовлетворить растущие потребности NNSA (Национального управления ядерной безопасности) в инфраструктуре. В реализации масштабной программы модернизации ядерного оружия участвуют свыше 67 тысяч сотрудников. Их число за последние десять лет было увеличено более чем на 70%. "Реализация США масштабных программ модернизации ядерных боеголовок, замены носителей ядерного оружия, а также увеличения производственных мощностей предприятий для исследований и разработки ядерного оружия фактически открывает гонку вооружений с Россией и Китаем", - делают вывод авторы доклада. В то же время в нем подчеркивается, что средний возраст ядерного оружия в запасе США по состоянию на 2020 год достиг 27,5 лет, что значится самым высоким показателем за всю историю отчетности по ядерным силам Соединенных Штатов. "Данные о возрасте ядерных боеголовок после 2020 года остаются неизвестны. Их до сих пор не рассекретило Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США", - подчеркивают авторы доклада.

https://ria.ru/20241128/oruzhie-1986273293.html

https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986132504.html

https://ria.ru/20241117/ssha-1984206179.html

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295727.html

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