Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 29.11.2024 (обновлено: 05:44 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/roskongress-1986349856.html
"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО
"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО - РИА Новости, 29.11.2024
"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО
США потратят до 2049 года 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений, следует из доклада... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:51
2024-11-29T05:44
сша
россия
министерство энергетики сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970884060_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_7a40cd4bee2361545c369234393b6a38.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США потратят до 2049 года 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. По состоянию на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок США составляли 3748 единиц. "Темпы модернизации ядерного оружия США ускоряются. В 2023 году Пентагон получил более 200 обновленных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год со времен окончания холодной войны. На модернизацию ядерных боеголовок по линии министерства энергетики Соединенные Штаты планируют потратить около 138 миллиардов долларов в период с 2024 по 2049 финансовые года", - говорится в докладе. Его авторы также отмечают, что еще около 500 миллиардов долларов придется на управление запасами, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения, исследования, разработки, испытания и оценки, иную оружейную деятельность и, наконец, инфраструктурные операции. Последние включают управление, обслуживание, строительство и модернизацию программных объектов управления ядерной безопасности министерства энергетики США для обеспечения гибкого и устойчивого ядерного комплекса, способного удовлетворить растущие потребности NNSA (Национального управления ядерной безопасности) в инфраструктуре. В реализации масштабной программы модернизации ядерного оружия участвуют свыше 67 тысяч сотрудников. Их число за последние десять лет было увеличено более чем на 70%. "Реализация США масштабных программ модернизации ядерных боеголовок, замены носителей ядерного оружия, а также увеличения производственных мощностей предприятий для исследований и разработки ядерного оружия фактически открывает гонку вооружений с Россией и Китаем", - делают вывод авторы доклада. В то же время в нем подчеркивается, что средний возраст ядерного оружия в запасе США по состоянию на 2020 год достиг 27,5 лет, что значится самым высоким показателем за всю историю отчетности по ядерным силам Соединенных Штатов. "Данные о возрасте ядерных боеголовок после 2020 года остаются неизвестны. Их до сих пор не рассекретило Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США", - подчеркивают авторы доклада.
https://ria.ru/20241128/oruzhie-1986273293.html
https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986132504.html
https://ria.ru/20241117/ssha-1984206179.html
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295727.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970884060_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_80d23984e6f1598b99c67ae5d1067649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, министерство энергетики сша, министерство обороны сша
США, Россия, Министерство энергетики США, Министерство обороны США
"Росконгресс" раскрыл, сколько США собираются потратить на модернизацию ЯО

Росконгресс: США до 2049 года потратят $138 миллиардов на модернизацию ЯО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСимволика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Символика Фонда "Росконгресс". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США потратят до 2049 года 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости.
По состоянию на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок США составляли 3748 единиц.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
Вчера, 17:08
"Темпы модернизации ядерного оружия США ускоряются. В 2023 году Пентагон получил более 200 обновленных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год со времен окончания холодной войны. На модернизацию ядерных боеголовок по линии министерства энергетики Соединенные Штаты планируют потратить около 138 миллиардов долларов в период с 2024 по 2049 финансовые года", - говорится в докладе.
Его авторы также отмечают, что еще около 500 миллиардов долларов придется на управление запасами, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения, исследования, разработки, испытания и оценки, иную оружейную деятельность и, наконец, инфраструктурные операции. Последние включают управление, обслуживание, строительство и модернизацию программных объектов управления ядерной безопасности министерства энергетики США для обеспечения гибкого и устойчивого ядерного комплекса, способного удовлетворить растущие потребности NNSA (Национального управления ядерной безопасности) в инфраструктуре.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта
Вчера, 06:06
В реализации масштабной программы модернизации ядерного оружия участвуют свыше 67 тысяч сотрудников. Их число за последние десять лет было увеличено более чем на 70%.
"Реализация США масштабных программ модернизации ядерных боеголовок, замены носителей ядерного оружия, а также увеличения производственных мощностей предприятий для исследований и разработки ядерного оружия фактически открывает гонку вооружений с Россией и Китаем", - делают вывод авторы доклада.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США и КНР договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием
17 ноября, 02:30
В то же время в нем подчеркивается, что средний возраст ядерного оружия в запасе США по состоянию на 2020 год достиг 27,5 лет, что значится самым высоким показателем за всю историю отчетности по ядерным силам Соединенных Штатов.
"Данные о возрасте ядерных боеголовок после 2020 года остаются неизвестны. Их до сих пор не рассекретило Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США", - подчеркивают авторы доклада.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев
22 ноября, 23:03
 
СШАРоссияМинистерство энергетики СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала