https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета - РИА Новости, 29.11.2024
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета
Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:10
2024-11-29T19:10
2024-11-29T20:02
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/25/1497172593_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_06a1ae2829ee923a06cc1a575408c3d5.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", — подчеркнули в ведомстве.По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ. Специалисты уже работают над диагностикой и устранением проблемы. Ожидается, что последствия сбоя устранят в ближайшее время. "Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", — добавили в службе.По данным платформы Downdetector, ранее в пятницу россияне пожаловались на сбои в российских сервисах, в том числе в приложениях служб доставки еды, операторов связи, банков.В свою очередь, "Аэрофлот" сообщил о проблемах с системой бронирования Leonardo, из-за чего осложнились оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Позднее "Ростех" сообщил, что Leonardo заработала в прежнем режиме.
https://ria.ru/20240821/sboy-1967568518.html
https://ria.ru/20240619/sboy-1954112850.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/25/1497172593_285:0:2500:1661_1920x0_80_0_0_ac8409074d519c014296e0b844be1494.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета
В работе ряда сервисов Рунета произошел сбой
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«
"ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", — подчеркнули в ведомстве.
По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ.
Специалисты уже работают над диагностикой и устранением проблемы. Ожидается, что последствия сбоя устранят в ближайшее время.
«
"Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", — добавили в службе.
По данным платформы Downdetector, ранее в пятницу россияне пожаловались на сбои в российских сервисах, в том числе в приложениях служб доставки еды, операторов связи, банков.
В свою очередь, "Аэрофлот" сообщил о проблемах с системой бронирования Leonardo, из-за чего осложнились оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Позднее "Ростех" сообщил, что Leonardo заработала в прежнем режиме.