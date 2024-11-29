Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 29.11.2024 (обновлено: 20:02 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета - РИА Новости, 29.11.2024
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета
Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:10
2024-11-29T20:02
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/25/1497172593_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_06a1ae2829ee923a06cc1a575408c3d5.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", — подчеркнули в ведомстве.По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ. Специалисты уже работают над диагностикой и устранением проблемы. Ожидается, что последствия сбоя устранят в ближайшее время. "Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", — добавили в службе.По данным платформы Downdetector, ранее в пятницу россияне пожаловались на сбои в российских сервисах, в том числе в приложениях служб доставки еды, операторов связи, банков.В свою очередь, "Аэрофлот" сообщил о проблемах с системой бронирования Leonardo, из-за чего осложнились оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Позднее "Ростех" сообщил, что Leonardo заработала в прежнем режиме.
https://ria.ru/20240821/sboy-1967568518.html
https://ria.ru/20240619/sboy-1954112850.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/25/1497172593_285:0:2500:1661_1920x0_80_0_0_ac8409074d519c014296e0b844be1494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета

В работе ряда сервисов Рунета произошел сбой

© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости
Интернет-сайт с видеоконтентом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«
"ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", — подчеркнули в ведомстве.
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов
21 августа, 15:09
По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ.
Специалисты уже работают над диагностикой и устранением проблемы. Ожидается, что последствия сбоя устранят в ближайшее время.
«
"Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", — добавили в службе.
По данным платформы Downdetector, ранее в пятницу россияне пожаловались на сбои в российских сервисах, в том числе в приложениях служб доставки еды, операторов связи, банков.
В свою очередь, "Аэрофлот" сообщил о проблемах с системой бронирования Leonardo, из-за чего осложнились оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Позднее "Ростех" сообщил, что Leonardo заработала в прежнем режиме.
Девушка включает смартфон - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
На Кубани зафиксировали сбои в работе сетей четырех основных операторов
19 июня, 22:00
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала