https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета - РИА Новости, 29.11.2024

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета

Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:10

2024-11-29T19:10

2024-11-29T20:02

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Временный сбой произошел в работе нескольких программ Рунета, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", — подчеркнули в ведомстве.По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ. Специалисты уже работают над диагностикой и устранением проблемы. Ожидается, что последствия сбоя устранят в ближайшее время. "Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", — добавили в службе.По данным платформы Downdetector, ранее в пятницу россияне пожаловались на сбои в российских сервисах, в том числе в приложениях служб доставки еды, операторов связи, банков.В свою очередь, "Аэрофлот" сообщил о проблемах с системой бронирования Leonardo, из-за чего осложнились оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Позднее "Ростех" сообщил, что Leonardo заработала в прежнем режиме.

https://ria.ru/20240821/sboy-1967568518.html

https://ria.ru/20240619/sboy-1954112850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)