https://ria.ru/20241129/rekord-1986441037.html

Назван самый старый мужчина в мире

Назван самый старый мужчина в мире - РИА Новости, 29.11.2024

Назван самый старый мужчина в мире

Самым пожилым мужчиной на Земле после смерти предыдущего долгожителя-рекордсмена, британца Джона Альфреда Тиннисвуда, назван 112-летний житель Бразилии Жуан... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:09

2024-11-29T14:09

2024-11-29T14:09

в мире

бразилия

рекорды

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самым пожилым мужчиной на Земле после смерти предыдущего долгожителя-рекордсмена, британца Джона Альфреда Тиннисвуда, назван 112-летний житель Бразилии Жуан Маринью Нету, сообщается на сайте книги рекордов Гиннесса. "Бразилец был призван самым старым живущим сейчас мужчиной после смерти 112-летнего Джона Тиннисвуда. Жуан Маринью Нету... родился в Марангуапи, (штат - ред.) Сеара в Бразилии, 5 октября 1912 года", - говорится в публикации на сайте книги. На данный момент он остается последним живым мужчиной, родившимся в 1912 году. Сейчас у него шесть детей, 22 внука, 15 правнуков и три праправнука. По словам Жуана, его секрет долголетия заключается в том, что его окружают хорошие люди, и его близкие также находятся рядом с ним. В апреле "Книга рекордов Гиннеса" признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. В августе рекордсмен отпраздновал свой 112-й день рождения, а в ноябре он скончался.

https://ria.ru/20231113/dieta-1759424241.html

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в мире, бразилия, рекорды